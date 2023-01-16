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Utgått
TAK4607GY/00
Perfekt for spilling
Med disse åpne, trådløse hodetelefonene kan barna høre alt. Begrens spilletiden og volumet via Philips-appen. Det sikre, tilpassede designet og det justerbare hodebåndet gjør at hodetelefonene vokser med barnet ditt og ikke faller av når de spiller.
Trådløse, åpne hodetelefoner
Benledning
Appbasert foreldrekontroll
IPX5 vannbeskyttelse
Barn er alltid på farten! Øreklokkene til disse lette hodetelefonene ligger rett foran barnets ører, slik at hodetelefonene sitter trygt og komfortabelt uansett om de spiller, har nettundervisning eller lytter til musikk.
Disse hodetelefonene bruker benledende teknologi til å la barna høre musikk, skoletimer og spill. Dette gjør at øretelefonene kan hvile foran på ørene, slik at barnet kan høre alt som skjer rundt dem.
Du kan enkelt begrense både volumet og avspillingstiden via Philips-appen. Hodetelefonenes desibelnivå er begrenset til 85 dB, men kan settes lavere for mer følsomme ører. Angi avspillingstid for dag eller uke, og en talemelding minner barna på når tiden er ute.
5.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
Jansen010010
16/01/2023
Nederland
Heel fijn en vooral heel veilig
Ik kan deze hoofdtelefoon voor kinderen sterk aanbevelen. Kind is bewust van zijn omgeving en dat stel gerust. Ook een behoorlijk stevig apparaat. Kan niet snel stuk. Is verstelbaar en te koppelen met een app, zo kun je als ouder ook zelf het volume en duur van het gebruik bekijken. Al met al een dikke aanrader.
Fordeler
Verstelbaar, stevig, IPX5 (kan tegen regen), koppelen met app, omgevingsbewust
Ulemper
Weinig varianten qua kleur
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen
Bruksdato 2021-12-16
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen
Bruksdato 2021-12-16
Batteriets levetid er omtrentlig og kan variere avhengig av bruksforholdene.
Volumet er begrenset til < 85 dB i samsvar med EN 50332-standarden for trygg lytting.