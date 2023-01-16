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Utgått

Trådløse, åpne hodetelefoner for barn

TAK4607GR/00

5

| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

Tilgjengelig i

Grå
Grå
Grønn
Grønn

Perfekt for spilling

Med disse åpne, trådløse hodetelefonene kan barna høre alt. Begrens spilletiden og volumet via Philips-appen. Det sikre, tilpassede designet og det justerbare hodebåndet gjør at hodetelefonene vokser med barnet ditt og ikke faller av når de spiller.

Se alle fordeler

Perfekt for spilling

  • Trådløse, åpne hodetelefoner

  • Benledning

  • Appbasert foreldrekontroll

  • IPX5 vannbeskyttelse

Komfortabel, åpen utforming

Komfortabel, åpen utforming

Barn er alltid på farten! Øreklokkene til disse lette hodetelefonene ligger rett foran barnets ører, slik at hodetelefonene sitter trygt og komfortabelt uansett om de spiller, har nettundervisning eller lytter til musikk.

Åpent design for total bevissthet om omgivelsene

Åpent design for total bevissthet om omgivelsene

Disse hodetelefonene bruker benledende teknologi til å la barna høre musikk, skoletimer og spill. Dette gjør at øretelefonene kan hvile foran på ørene, slik at barnet kan høre alt som skjer rundt dem.

Foreldre kan begrense volum og avspillingstid via Philips-appen

Foreldre kan begrense volum og avspillingstid via Philips-appen

Du kan enkelt begrense både volumet og avspillingstiden via Philips-appen. Hodetelefonenes desibelnivå er begrenset til 85 dB, men kan settes lavere for mer følsomme ører. Angi avspillingstid for dag eller uke, og en talemelding minner barna på når tiden er ute.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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5.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

16/01/2023

Nederland

Nederland

Heel fijn en vooral heel veilig

Ik kan deze hoofdtelefoon voor kinderen sterk aanbevelen. Kind is bewust van zijn omgeving en dat stel gerust. Ook een behoorlijk stevig apparaat. Kan niet snel stuk. Is verstelbaar en te koppelen met een app, zo kun je als ouder ook zelf het volume en duur van het gebruik bekijken. Al met al een dikke aanrader.

Fordeler

Verstelbaar, stevig, IPX5 (kan tegen regen), koppelen met app, omgevingsbewust

Ulemper

Weinig varianten qua kleur

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen

Bruksdato 2021-12-16

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen

Bruksdato 2021-12-16

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Batteriets levetid er omtrentlig og kan variere avhengig av bruksforholdene.

  2. Volumet er begrenset til < 85 dB i samsvar med EN 50332-standarden for trygg lytting.