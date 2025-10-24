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Tilgjengelig i
På-øret trådløse hodetelefoner
Volumet er begrenset til 85 dB
LED-lys. Lyddeling
Holdbar og sammenleggbar
Disse hodetelefonene er spesielt utformet for å være ekstra trygge for unge ører og er begrenset til 75 dB for lytting hjemme eller mens de gjør skolearbeid. Foreldre kan bruke Philips Headphones-appen til å angi en volumgrense på 85 dB i reisemodus.*
De store, runde kontrollknappene på bunnen av ørekoppene gjør det enkelt for barna å bruke hodetelefonene, og de små ørekoppene med myke øreputer gjør dem behagelige å ha på. Det polstrede hodebåndet kan enkelt justeres for å få den perfekte passformen, og prikkene på baksiden hjelper barna med å se hvilken vei de skal ta på hodetelefonene.
Fargerike LED-lamper på ørekoppene, kombinert med det flerfargede designet til hodetelefonene, får dem til å skille seg ut på den beste måten. LED-lampene kan stilles inn for å lyse i forskjellige farger – fantastisk for barn som vil uttrykke sin egen stil.
Priser
4.6
av 5
24
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produktet
PatrikN
24/10/2025
Sverige
Mycket bra hörlurar
Min dotter har använt Philips TAK4200MP i några veckor och de fungerar riktigt bra. Ljudet är klart och volymbegränsningen gör att jag känner mig trygg med att hon inte spelar för högt. De mjuka öronkuddarna gör dem bekväma även under längre stunder, och Bluetooth-anslutningen är stabil. Hon älskar färgerna och lamporna på kåporna. Batteritiden är dessutom mycket bra – de håller flera dagar utan laddning. Ett utmärkt val för föräldrar som vill ha både kvalitet och säkerhet.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Kornjacaa
24/09/2025
Sverige
Fina hörlurar med barnanpassat ljud
Barnen hemma älskar dessa hörlurar. Ett stort plus att de har barnanpassad ljudnivå så slipper man oroa sig att hörseln påverkas negativt. Fina och lätthanterliga för barnen, bra komfort och barnen lärde sig snabbt att manövrera knapparna. En app går att ladda ner för föräldrarkontroll för speltidsgränser eller för att justera ljudnivå från standarsinställning till reseläge med 85dB istället för standard 75 dB. Hörlurarna går snabbt att ladda och har lång batteritid. En häftig feature är att de har led lampor som går att ställa in på hörselkåporna så de lyser i olika färger. Vi är mycket nöjda med dessa hörlurar och de får högsta betyg av oss.
Denne omtalen gjelder 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Denne omtalen gjelder 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Lenyiah
13/08/2025
Sverige
Hörlurar som har flera funktioner!
Vilka häftiga hörlurar! Min dotter är riktigt nöjd och något som hon uppskattade främst var att ljudet inte är lika högljutt som på hennes pappas hörlurar. Hon tyckte dessa var behagliga både när det gäller ljud och komfort kring öronen. Ljudet är begränsat till en viss nivå för barnens öronen och säkerhet vilket jag tycker är bra. Sen var hörlurarna olika led ljus som också var extra roligt när det är mörkt i rummet, blir lite disco känsla över det hela för barnet. Det blir lite allt i ett både att lyssna på musik eller storytel ostört, men samtidigt ha häftig belysning i gång samtidigt. Dessa hörlurar är något barn verkligen uppskattar. Man kan även koppla dom med en app och styra allt därifrån. Jag kan verkligen rekommendera hörlurarna till andra föräldrar vars barn behöver hörlurar med det lilla extra!
Denne omtalen gjelder 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Denne omtalen gjelder 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Volumet er begrenset til 75 dB i normalmodus og 85 dB i reisemodus, i henhold til EN 50332-standarder for trygg lytting.