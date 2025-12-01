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Tilgjengelig i
Kablede på-øret-hodetelefoner
Volumet er begrenset til 85 dB
Kan tilpasses. Lyddeling
Holdbar og sammenleggbar
Disse hodetelefonene er spesialdesignet for å være trygge for unge ører, og volumet er begrenset til 85 dB. Musikk, tegneserier, filmer, pedagogiske videoer: uansett hva de liker, kan du slappe av med viten om at de ikke lytter til for høy lyd.
De små ørekoppene med myke øreputer gjør det behagelig for barna å ha på disse lette hodetelefonene. Det polstrede hodebåndet kan enkelt justeres for å få den perfekte passformen, og prikkene på baksiden hjelper barna med å se hvilken vei de skal ta på hodetelefonene.
Det flerfargede designet gjør at hodetelefonene skiller seg ut på den beste måten – og barna kan tilpasse dem med sine egne kunstverk! Bare løft det gjennomsiktige vinduet på ørekoppene, legg inn tegninger eller malerier, og klikk vinduet på igjen.
4.7
av 5
23
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produktet
Riri88
01/12/2025
Sverige
Bekväma hörlurar med bra ljud
Mina barn älskar de mjuka öronkuddarna och att det är bra ljud. Jag som förälder uppskattar att de kan användas med både 3,5 mm jack och USB-C och att de är vikbara, vilket gör det enklare att packa ner dem på resan. Dottern älskade också möjligheten att rita sin egen design att dekorera öronkåporna med. Rolig idé!
Fordeler
Vikbara, bra ljud, bekväma och mjuka. Flera anslutningsmöjligheter. Går att sammankoppla med andra hörlurar tack vare 3,5 mm jacket.
Ulemper
Inga än så länge.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Alice_3738
18/11/2025
Sverige
Snygga, bekväma och välljudande hörlurar
Min dotter är mycket nöjd. De sitter bra, de är snygga och att man kan sätta in eget motiv i hörlurarna uppskattas. Hon gillar även att de är mjuka och sköna att ha på öronen. Att man kan använda dem både med 3,5 mm och usb-c uppskattad också stort.
Fordeler
Snygga, bekväma, välljudande, bekväma och smidigt med 3,5 mm och usb-c uttag
Ulemper
Inga
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Mackans
24/09/2025
Sverige
Bra ljud och bra passform
Bra hörlurar som uppskattas av min dotter eftersom de sitter bekvämt och har bra ljud upplever hon.
Denne omtalen gjelder 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Denne omtalen gjelder 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Volumet er begrenset til 85 dB i samsvar med EN 50332-standarden for trygg lytting.