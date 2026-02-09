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TAH8000EWT/00
Detaljert, naturlig lyd
Utbyttbart batteri
Pro-støyundertrykking
Opptil 70 timers avspillingstid
Silkebelagte drivere på 40 mm gir deg detaljert lyd – og dynamisk bass gir deg full, rik bass selv ved lave volumer. LDAC- og LC3-kodeker støttes slik at du kan få mest mulig ut av høyoppløselig streaming, og du kan lytte via USB-C. I tillegg kan du slå på Spatial Audio i appen vår for en mer oppslukende lytteopplevelse.
Adaptiv støyreduksjon reagerer raskt på omgivelsene dine for å dempe ekstern støy, inkludert vind, i sanntid. Hvis du vil høre hva som skjer rundt deg, kan du aktivere bevissthetsmodus, som slipper inn lyder utenfra. Rask bevissthet forbedrer stemmer, slik at du kan ha en samtale uten å fjerne hodetelefonene.
Hvis du er i en samtale, kombineres dedikerte mikrofoner og en støyreduksjonsalgoritme for å fange opp stemmen din tydelig og redusere bakgrunnsstøy. Selv om du er i en travel bygate på en dag med mye vind, vil stemmen din komme tydelig frem, og personen du snakker med, vil ikke bli distrahert av det som skjer rundt deg.
4.0
av 5
15
Anmeldelser
82%
anbefaler dette produktet
Bail62
09/02/2026
France
Parfait design et son
J ai ce casque est en suis plus que ravie un confort d'utilisation au top Une qualité de son magnifique , une connectivite simple est très rapidement vous conseille ce casque . Philips est une marque de confiance pour moi .
Fordeler
Qualité de son
Ulemper
Aucun
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH8000EWT Casque circum-aural
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH8000EWT Casque circum-aural
GP31
19/01/2026
Nederland
Comfortabel en ideaal voor reizen
Ik heb deze koptelefoon getest en ben erg tevreden. Hij voelt stevig aan, maar is tegelijk zacht bij de oren, wat meteen een kwalitatieve indruk geeft. De koptelefoon wordt geleverd in een mooie en stevige hardcase die goede bescherming biedt. Daarnaast kan hij makkelijk worden opgevouwen, waardoor hij perfect in de case past en handig is om mee te nemen. Wat ik ook erg fijn vond, is dat er een AUX-kabel bij zit. Deze kwam goed van pas tijdens mijn vliegreis, omdat ik de koptelefoon zonder problemen kon gebruiken met het mediasysteem in het vliegtuig. Het geluid is van hoge kwaliteit: helder, krachtig en prettig om lange tijd naar te luisteren. De batterij gaat bovendien lang mee en is ook nog eens snel weer opgeladen. Ik heb de witte variant en het is mooi! Al met al vind ik dit een geweldige koptelefoon voor een goede prijs. Zeker een aanrader!
Fordeler
Harde case, Aux Cable, Noise cancelling
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH8000EWT Hoofdtelefoon voor over het oor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH8000EWT Hoofdtelefoon voor over het oor
Manon3838
19/01/2026
France
Pratique, esthétique, son clair et agreable.
Très bon casque pour ce prix. La boîte d'emballage/transport est très pratique et esthétique. Le casque est beau et très confortable. Le son est clair, agréable a écouter. L'atténuation du bruit environnant très agréable. Je l'ai pris en blanc et aucun problème se nettoie bien avec une lingette. Il existe bien des casques moins cher ou plus cher. Celui ci est un excellent compromis entre qualité et prix!
Fordeler
Prix, esthétique, son, confort
Ulemper
Changement des coussinets impossible
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH8000EWT Casque circum-aural
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH8000EWT Casque circum-aural