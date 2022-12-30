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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
TAH5205WT/00
Elementer på 40 mm / lukket bakside
Lett
Kompakte sammenleggbare
Opptil 29 timers avspillingstid
Disse hodetelefonene som sitter over øret, kan skryte av kraftige akustiske neodymelementer på 40 mm som gir deg klar lyd og fyldig bass. Når du vil ha mer, trykker du bare på BASS-forsterkningsknappen, slik at du umiddelbart kan føle forskjellen.
Du får opptil 29 timers avspillingstid med to timers lading via USB-C. Hvis du begynner å gå tom for strøm, vil en rask 15-minutters lading holde musikken i gang i ytterligere fire timer. Den innebygde, avtakbare ledningen gjør at du kan bruke hodetelefonene også når de er tilkoblet.
Disse hodetelefonene i stilige matte farger har en polstret hodebøyle som er så lett at du knapt kommer til å føle det. De myke øreklokkene er tydelig merket for venstre/høyre øre, og de kan vinkles til de føles komfortable.
2.4
av 5
29
Anmeldelser
Eindhoven1891
30/12/2022
Norge
MEGET LETTE
Meget lette og behagelige. Gir meget god lyd til en fornuftig pris.
Fordeler
Meget lette og behagelige
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH5205BK Trådløs hodetelefon
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH5205BK Trådløs hodetelefon
Mammai
15/02/2024
Danmark
Bekreftet kjøper
Letvægts komfortable høretelefoner
Med lang batterilevetid, super godt køb, lette og komfortable, bruges dagligt i flere timer uden gener
Fordeler
letvægt, komfort, batterilevetid
Ulemper
-
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH5205BK Trådløse hovedtelefoner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH5205BK Trådløse hovedtelefoner
Oksi_G
26/09/2024
Deutschland
Super Sound und mega bequem!
Ich habe mir die Philips 5000 Series Headphones geholt, und die sind einfach nur genial! Der Sound ist echt der Hammer, klar und mit richtig gutem Bass. Egal ob Musik, Podcast oder Telefonate – die Qualität überzeugt auf ganzer Linie. Und das Beste: Die Kopfhörer sind ultrabequem. Selbst nach Stunden merkt man kaum, dass man sie aufhat. Die Polster sind so weich, dass es fast schon luxuriös ist. Zudem ist das Design minimalistisch und stylisch – passt perfekt zu meinem Setup. Klare Kaufempfehlung für alle, die auf Komfort und guten Klang Wert legen!
Fordeler
Lange Akkulaufzeit und Guter Klang
Ulemper
Keine aktive Geräuschunterdrückung
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH5205WT Kabellose Kopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH5205WT Kabellose Kopfhörer
Tilgjengelige funksjoner kan variere basert på mobiltelefonkompatibilitet.
Batteriets levetid er omtrentlig og kan variere avhengig av bruksforholdene.