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  • Her kommer bassen
  • Her kommer bassen
  • Her kommer bassen
  • Her kommer bassen
  • Her kommer bassen
  • Her kommer bassen
  • Her kommer bassen
  • Her kommer bassen
  • Her kommer bassen
  • Her kommer bassen
  • Her kommer bassen
  • Her kommer bassen
  • Her kommer bassen
  • Her kommer bassen
  • Her kommer bassen

Utgått

Trådløs hodetelefon

TAH5205WT/00

2.4
| (29) Anmeldelser

Tilgjengelig i

Hvit
Hvit
Svart
Svart
Her kommer bassen
Dekk til ørene og føl bassen! Disse trådløse hodetelefonene som sitter over øret, har en BASS-forsterkningsknapp for dypere bass med et enkelt tastetrykk. Du får opptil 29 timers avspillingstid, hurtiglading og en bunnsolid Bluetooth-tilkobling. Du går ikke glipp av en eneste tone.
Se alle fordeler

Her kommer bassen

  • Elementer på 40 mm / lukket bakside

  • Lett

  • Kompakte sammenleggbare

  • Opptil 29 timers avspillingstid

Kraftige neodymelementer på 40 mm. BASS-forsterkningsknapp.

Kraftige neodymelementer på 40 mm. BASS-forsterkningsknapp.

Disse hodetelefonene som sitter over øret, kan skryte av kraftige akustiske neodymelementer på 40 mm som gir deg klar lyd og fyldig bass. Når du vil ha mer, trykker du bare på BASS-forsterkningsknappen, slik at du umiddelbart kan føle forskjellen.

29 timers avspillingstid. USB-C-lading.

29 timers avspillingstid. USB-C-lading.

Du får opptil 29 timers avspillingstid med to timers lading via USB-C. Hvis du begynner å gå tom for strøm, vil en rask 15-minutters lading holde musikken i gang i ytterligere fire timer. Den innebygde, avtakbare ledningen gjør at du kan bruke hodetelefonene også når de er tilkoblet.

Lett, justerbar, polstret hodebøyle.

Disse hodetelefonene i stilige matte farger har en polstret hodebøyle som er så lett at du knapt kommer til å føle det. De myke øreklokkene er tydelig merket for venstre/høyre øre, og de kan vinkles til de føles komfortable.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

2.4

av 5

29

Anmeldelser

30/12/2022

Norge

Norge

MEGET LETTE

Meget lette og behagelige. Gir meget god lyd til en fornuftig pris.

Fordeler

Meget lette og behagelige

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAH5205BK Trådløs hodetelefon

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAH5205BK Trådløs hodetelefon

15/02/2024

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Letvægts komfortable høretelefoner

Med lang batterilevetid, super godt køb, lette og komfortable, bruges dagligt i flere timer uden gener

Fordeler

letvægt, komfort, batterilevetid

Ulemper

-

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAH5205BK Trådløse hovedtelefoner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAH5205BK Trådløse hovedtelefoner

26/09/2024

Deutschland

Deutschland

Super Sound und mega bequem!

Ich habe mir die Philips 5000 Series Headphones geholt, und die sind einfach nur genial! Der Sound ist echt der Hammer, klar und mit richtig gutem Bass. Egal ob Musik, Podcast oder Telefonate – die Qualität überzeugt auf ganzer Linie. Und das Beste: Die Kopfhörer sind ultrabequem. Selbst nach Stunden merkt man kaum, dass man sie aufhat. Die Polster sind so weich, dass es fast schon luxuriös ist. Zudem ist das Design minimalistisch und stylisch – passt perfekt zu meinem Setup. Klare Kaufempfehlung für alle, die auf Komfort und guten Klang Wert legen!

Fordeler

Lange Akkulaufzeit und Guter Klang

Ulemper

Keine aktive Geräuschunterdrückung

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAH5205WT Kabellose Kopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAH5205WT Kabellose Kopfhörer

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Tilgjengelige funksjoner kan variere basert på mobiltelefonkompatibilitet.

  2. Batteriets levetid er omtrentlig og kan variere avhengig av bruksforholdene.