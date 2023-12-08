ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

Trådløse hodetelefoner som omslutter øret

Utgått

Støtte

Trådløse hodetelefoner som omslutter øret

TAH4205BK/00

Trådløse hodetelefoner som omslutter øret

Utgått

Tilgjengelig i

Blå
Blå
Hvit
Hvit
Rød
Rød
Svart
Svart

Gå til butikk

Logg på eller opprett en konto

Registrer produktet

Du har øyeblikkelig tilgang til bruksanvisninger, skreddersydd støtte med mer. I tillegg er det raskt og enkelt.

Registrer nå

For iOS og Android

Philips Headphones-app

Med Philips Headphones-appen kan du dra full nytte av potensialet til hodetelefonene dine. Du har tilgang til alle funksjonene som gir deg den beste lydopplevelsen fra mobilenheten din.

Skann QR-koden for å laste ned appen
Philips Headphones-app

Håndbøker og dokumentasjon

Hurtigstartveiledning - English (US)

  • PDF fil, 3.2 MB
  • 8 December 2023

Lokalisert reklamebrosjyre

  • PDF fil, 441.4 kB
  • 17 October 2024

Garanti og service

Se garantivilkårene og begynn en produktutveksling og -reparasjon

Garanti

Garantivilkår for produkter

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne