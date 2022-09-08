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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
TAH4000LB/00
Naturlig lyd. Dynamisk bass
Komfortabel passform på øret
Utskiftbare komponenter
Opptil 70 timers avspillingstid
Spesialinnstilte 32 mm-drivere og dynamisk bass kombineres for å gi deg flott lyd med full, fyldig bass selv ved lavt volum. Hvis du ser på film eller spiller, kan du slå på en modus med lav latens i appen vår.
Myke øreklokker i PU-skinn og et mykt justerbart hodebånd gir deg en superbehagelig passform. For best akustisk forsegling og komfort kan du erstatte øreputene med minneskum hvis de slites ned over tid. Du kan også bytte ut hodetelefonens oppladbare litium-ion-batteri når den når slutten av levetiden.
Kompatibilitet med de nyeste Bluetooth® 6.0-enhetene lar deg strømme uten irriterende fall i lyden, og du kan koble til to enheter samtidig. Android Fast Pair og Microsoft Swift Pair støttes også.
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