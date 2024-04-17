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Utgått
Naturlig Fidelio-lyd
Pro+-støyundertrykking
Reduksjon av vindstøy
Førsteklasses universell passform
Uansett om det er EDM eller rock, klassisk eller hip-hop, lar disse høykvalitets hodetelefonene deg høre alt som om du var der i studioet. Balanserte armaturdrivere avdekker imponerende diskant og rik, naturlig vokal. Dynamiske drivere gir dyp, presis bass og herlige instrumentale teksturer.
Disse trådløse hodetelefonene gjøre alle rom til perfekte lytterom, uansett hvor du er. Hybrid støyreduksjon bruker avansert maskinvare og avansert lydbehandling for å blokkere uønskede lyder. Støydempende øreproppdeksler i skum forbedrer opplevelsen av fordypelse og gir deg en sikker og komfortabel passform.
Med fulladede ørepropper og et fulladet etui kan du reise med over en dag med avspillingstid i lommen. I tillegg stopper musikken midlertidig hvis du tar ut en ørepropp, slik at du aldri går glipp av en eneste tone. Etuiet kan lades trådløst.
Priser
4.1
av 5
34
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produktet
Höfner
17/04/2024
Norge
Bekreftet kjøper
Utrolig god lyd
Veldig god lyd og suveren ANC. De er store men heller det en små og spinkle i lyden
Fordeler
Meget god lyd
Ulemper
Store
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Fidelio T1BK Ekte trådløse hodetelefoner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Fidelio T1BK Ekte trådløse hodetelefoner
Toncha
02/05/2025
Sverige
Goood
Good for easy goin everyday buissnes plus excellent sound.
Denne omtalen gjelder Fidelio T1BK True Wireless-hörlurar
Denne omtalen gjelder Fidelio T1BK True Wireless-hörlurar
Daudder
05/06/2023
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Great sound, battery life and comfortable
Great in ear buds, that have full set of ANC features (best controlled thru app), excellent sound (customizable thru app). Battery life is also exceptional in all ways. Case has wireless charging to complete the total package. While on the large size (yeah battery!) they are quite lightweight and comfortable. Come with 9 sets of tips, including Comply foam tips.
Fordeler
Battery life, customized sound, ANC, total feature set, Wireless Charging case
Ulemper
Large size (but comfortable to wear for hours)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Fidelio T1BK True Wireless Headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Fidelio T1BK True Wireless Headphones