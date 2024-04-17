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  • Laget for et liv levd på farten.
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  • Laget for et liv levd på farten.
  • Laget for et liv levd på farten.
  • Laget for et liv levd på farten.
  • Laget for et liv levd på farten.
  • Laget for et liv levd på farten.
  • Laget for et liv levd på farten.
  • Laget for et liv levd på farten.
  • Laget for et liv levd på farten.
  • Laget for et liv levd på farten.
  • Laget for et liv levd på farten.
  • Laget for et liv levd på farten.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Laget for et liv levd på farten.
  • Laget for et liv levd på farten.
  • Laget for et liv levd på farten.
  • Laget for et liv levd på farten.
  • Laget for et liv levd på farten.
  • Laget for et liv levd på farten.
  • Laget for et liv levd på farten.
  • Laget for et liv levd på farten.
  • Laget for et liv levd på farten.
  • Laget for et liv levd på farten.

Utgått

FidelioEkte trådløse hodetelefoner

T1BK/00

4.1
| (34) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produktet

1 pris

Tilgjengelig i

Hvit
Hvit
Svart
Svart
Laget for et liv levd på farten.
Bli beveget av musikken. Den romlige og detaljerte lyden i disse førsteklasses hodetelefonene gir deg det du vil ha. Den beste støyfjerningen og en sikker og komfortabel passform som gjør at du kan lytte uansett hvor du er.
Se alle fordeler

Laget for et liv levd på farten.

  • Naturlig Fidelio-lyd

  • Pro+-støyundertrykking

  • Reduksjon av vindstøy

  • Førsteklasses universell passform

Philips Fidelio. Fyldig, naturlig lyd

Philips Fidelio. Fyldig, naturlig lyd

Uansett om det er EDM eller rock, klassisk eller hip-hop, lar disse høykvalitets hodetelefonene deg høre alt som om du var der i studioet. Balanserte armaturdrivere avdekker imponerende diskant og rik, naturlig vokal. Dynamiske drivere gir dyp, presis bass og herlige instrumentale teksturer.

Gjør at du kan fordype deg, hvor som helst. Noice Canceling Pro+

Gjør at du kan fordype deg, hvor som helst. Noice Canceling Pro+

Disse trådløse hodetelefonene gjøre alle rom til perfekte lytterom, uansett hvor du er. Hybrid støyreduksjon bruker avansert maskinvare og avansert lydbehandling for å blokkere uønskede lyder. Støydempende øreproppdeksler i skum forbedrer opplevelsen av fordypelse og gir deg en sikker og komfortabel passform.

Få opptil 48 timers avspillingstid med ladeetuiet

Med fulladede ørepropper og et fulladet etui kan du reise med over en dag med avspillingstid i lommen. I tillegg stopper musikken midlertidig hvis du tar ut en ørepropp, slik at du aldri går glipp av en eneste tone. Etuiet kan lades trådløst.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Award image AWARD-3112060

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.1

av 5

34

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produktet

17/04/2024

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Utrolig god lyd

Veldig god lyd og suveren ANC. De er store men heller det en små og spinkle i lyden

Fordeler

Meget god lyd

Ulemper

Store

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Fidelio T1BK Ekte trådløse hodetelefoner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Fidelio T1BK Ekte trådløse hodetelefoner

02/05/2025

Sverige

Sverige

Goood

Good for easy goin everyday buissnes plus excellent sound.

Denne omtalen gjelder Fidelio T1BK True Wireless-hörlurar

Denne omtalen gjelder Fidelio T1BK True Wireless-hörlurar

05/06/2023

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Great sound, battery life and comfortable

Great in ear buds, that have full set of ANC features (best controlled thru app), excellent sound (customizable thru app). Battery life is also exceptional in all ways. Case has wireless charging to complete the total package. While on the large size (yeah battery!) they are quite lightweight and comfortable. Come with 9 sets of tips, including Comply foam tips.

Fordeler

Battery life, customized sound, ANC, total feature set, Wireless Charging case

Ulemper

Large size (but comfortable to wear for hours)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Fidelio T1BK True Wireless Headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Fidelio T1BK True Wireless Headphones

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.