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  • Svært tett, utrolig skånsom
  • Svært tett, utrolig skånsom
  • Svært tett, utrolig skånsom
  • Svært tett, utrolig skånsom
  • Svært tett, utrolig skånsom
  • Svært tett, utrolig skånsom
  • Svært tett, utrolig skånsom
  • Svært tett, utrolig skånsom
  • Svært tett, utrolig skånsom
  • Svært tett, utrolig skånsom

Shaver S9000 PrestigeWet & Dry elektrisk barbermaskin, Series 9000

SP9883/36

4.5
| (2775) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produktet
Svært tett, utrolig skånsom
Opplev en utrolig jevn og tett barbering – til og med på syvdagers skjegg med Philips S9000 Prestige. Barbermaskinen er utstyrt med SkinIQ-teknologien som gjør at den registrerer og tilpasser seg deg for å få barberopplevelsen du alltid har drømt om.
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

med SkinIQ-teknologi

Svært tett, utrolig skånsom

  • Tosidige NanoTech-presisjonsknivblader

  • Hydro SkinGlide-belegg

  • UltraFlex-dempesystem

  • Kraftig digital motor

  • 7 års levetid for motor og batteri

Knivblader med ekstra sterke, skarpe kanter for å ivareta en tett barbering

Knivblader med ekstra sterke, skarpe kanter for å ivareta en tett barbering

Med opptil 165 000 kuttebevegelser per minutt gir NanoTech Dual Precision-bladene ekstremt nære resultater på hudnivå. Nå videreutviklet med Guide & Cut-system og herdet med nanopartikler, har de 72 selvslipende bladene ekstra sterke og langvarige skarpe kanter, for en ultimat nærhet til enhver tid.

50 % jevnere* glid med Hydro SkinGlide Coating

50 % jevnere* glid med Hydro SkinGlide Coating

Vårt beste beskyttende belegg ligger mellom skjærehodene og huden din. Består av opptil 500 000 mikroteknologiske perler med hydrofile egenskaper per kvadratcentimeter, noe som gir en 50 %* glattere bevegelse på huden for maksimal hudkomfort.

Tilpasser seg alle ansiktskonturene for å fange vanskelig hår

Tilpasser seg alle ansiktskonturene for å fange vanskelig hår

Fullstendig fleksible hoder tilpasser seg alle ansiktskonturene og fanger selv vanskelige hår. Resultatet er en eksepsjonelt jevn og komfortabel barbering.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.5

av 5

2775

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produktet

13/01/2024

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Alle funksjoner i en maskin

Veldig god maskin, tett og fin barbering uten irritasjon av huden Kjekt med utskiftbare hoder slik at man kan velge barbering, trimming eller intim trimming

Fordeler

Alt i en maskin

Ulemper

Ingen

Denne omtalen gjelder Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Wet & Dry elektrisk barbermaskin, Series 9000

Denne omtalen gjelder Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Wet & Dry elektrisk barbermaskin, Series 9000

18/08/2023

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Meget god! Anbefales på det sterkeste!!

Må ha en maskin som er skånsom mot sensitiv hud. Meget fornøyd!

Fordeler

Meget bra barber resultat, lett i bruk!

Ulemper

Stort etui.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Wet & Dry elektrisk barbermaskin, Series 9000

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Wet & Dry elektrisk barbermaskin, Series 9000

09/08/2023

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Barbermaskin som fungerer flott og ikke lugger.

Ble anbefalt av en venn. Han hadde brukt maskinen i over et år og hadde bare positive ting å fortelle om maskinen.

Ulemper

Skulle jeg si en ulempe må det være ladde enheten som er litt stor spesielt når en reiser mye.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Wet & Dry elektrisk barbermaskin, Series 9000

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Wet & Dry elektrisk barbermaskin, Series 9000

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 

  1. Sammenlignet med ikke-belagt materiale

  2. sammenligning av barberavfall etter å ha brukt rengjøringsmiddel kontra vann i patronen