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Fri frakt fra 1000 NOK
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Utgått
Ekstra bass
Nyt basslyden fra hodetelefoner med ørebøyle som er utformet for komfort, stabilitet og ytelse.
15 mm drivere / åpen bakside
Ørekrok
Denne enkle, men svært effektive løsningen på ledningskrøll lar deg henge ledningene bak nakken i stedet for under haka.
Ørebøylen sitter fast bak øret også når du er på farten, holder øretelefonene komfortabelt på plass og gir deg storartet lyd. Det er den delen som sitter bak ørene og holder hodesettene på plass
En ideell ledningslengde som gir deg frihet til å ha lydenheten hvor du vil.
4.3
av 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Aash
14/12/2017
United Kingdom
Best buy ever
I really love these ear phones. They are very smooth over the ears and fit so well. The sound is great and design is flawless. Have been using these for couple years now and could not have asked for better.
Denne omtalen gjelder SHS3300BK Headphones
Denne omtalen gjelder SHS3300BK Headphones
KbecaArqueiro
06/08/2018
Portugal
O melhor auricular de sempre
O melhor auricular de sempre. O fato de possuir uma haste que o segura atrás da orelha ajuda muito na prática de desportos. Excelente qualidade de som. Excelente resistência física. Por ter o seu fone flat, não "pula" de dentro do ouvido.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHS3300BK Auscultadores
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHS3300BK Auscultadores
Baen
30/05/2023
Deutschland
Super Klang
Der beste Kopfhörer (zum damaligen Preis) Super Klang, erste Sahne,Sitzt gut am Ohr. Ich nutze den Kopfhörer seit Jahren täglich, habe auch mittlerweile ein Adapter Kabel mit gewinkeltem Abgang um das Kabel am Klinkenstecker nicht zusehr zu belasten u.a auch weil dieser gerade ist, trotzdem geht das Kabel am Klinkenstecker nach ca. 1 Jahr kaputt, Wackelkontakt .
Fordeler
Hervorragender klang u sitzt gut
Ulemper
Oft geht das Kabel am Klinkenstecker kaputt
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHS3300WT Kopfhörer
Bruksdato 2021-05-30
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHS3300WT Kopfhörer
Bruksdato 2021-05-30