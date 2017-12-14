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Utgått

Hodetelefoner

SHS3300BK/10

4.3

| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Tilgjengelig i

Hvit
Hvit
Svart
Svart

Ekstra bass

Nyt basslyden fra hodetelefoner med ørebøyle som er utformet for komfort, stabilitet og ytelse.

Se alle fordeler

for kraftig lyd

Ekstra bass

  • 15 mm drivere / åpen bakside

  • Ørekrok

27 mm høyttalerdriver med stor lydytelse

Kompakt for brukskomfort, men likevel stor nok til å gi klar, kraftig lyd. Denne 27 mm-høyttalerdriveren har perfekt størrelse for en forvrengningsfri lydopplevelse.

Med Bass Beat-kanaler beveger luften seg for bedre lyd

Bass Beat-kanaler beveger luften for bedre lyd med en dyp og fyldig bass.

Øreputer som forbedrer brukskomforten og bassgjengivelsen

Den spesielle formen og de luksuriøse materialene som brukes i øreputene til disse Philips-hodetelefonene, sikrer en perfekt tilpasning for maksimal komfort. De forhindrer også lydlekkasje og forsterker bassytelsen. Øreputene er formet på en slik måte at de omslutter øret perfekt.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.3

av 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

2
1

14/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

Best buy ever

I really love these ear phones. They are very smooth over the ears and fit so well. The sound is great and design is flawless. Have been using these for couple years now and could not have asked for better.

Denne omtalen gjelder SHS3300BK Headphones

Denne omtalen gjelder SHS3300BK Headphones

06/08/2018

Portugal

Portugal

O melhor auricular de sempre

O melhor auricular de sempre. O fato de possuir uma haste que o segura atrás da orelha ajuda muito na prática de desportos. Excelente qualidade de som. Excelente resistência física. Por ter o seu fone flat, não "pula" de dentro do ouvido.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHS3300BK Auscultadores

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHS3300BK Auscultadores

30/05/2023

Deutschland

Deutschland

Super Klang

Der beste Kopfhörer (zum damaligen Preis) Super Klang, erste Sahne,Sitzt gut am Ohr. Ich nutze den Kopfhörer seit Jahren täglich, habe auch mittlerweile ein Adapter Kabel mit gewinkeltem Abgang um das Kabel am Klinkenstecker nicht zusehr zu belasten u.a auch weil dieser gerade ist, trotzdem geht das Kabel am Klinkenstecker nach ca. 1 Jahr kaputt, Wackelkontakt .

Fordeler

Hervorragender klang u sitzt gut

Ulemper

Oft geht das Kabel am Klinkenstecker kaputt

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHS3300WT Kopfhörer

Bruksdato 2021-05-30

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHS3300WT Kopfhörer

Bruksdato 2021-05-30

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