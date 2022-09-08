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Utgått

2000 seriesØretelefoner med mikrofon

SHE2305WT/00

Tilgjengelig i

Blå
Blå
Hvit
Hvit
Rosalilla
Rosalilla
Svart
Svart
Alles blikk er på deg
Digg musikken din uansett hvor du drar. Disse hodetelefonene med ørepropper kommer i fire skarpe fargekombinasjoner og har et gjennomsiktig høyttalerhus med fargegraderte kabler. Hvorfor passe inn når du ble født til å skille deg ut?
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Alles blikk er på deg

  • 12,2 mm drivere / åpne ørepropper

  • integrert mikrofon

  • Hvit

  • Svært komfortabel

Sterke fargegraderte kabler. Gjennomsiktig høyttalerkabinett

Marker deg med sterke fargegraderte kabler og gjennomsiktig høyttalerkabinett. De 12,2 mm akustiske neodymdriverne gir deg klar, skarp lyd og grei bass.

Lette ovale ørepropper for komfort

Den ovale formen på disse lette øreproppene gjør at du kan digge musikken med sann komfort.

Fjernkontroll på ledningen. Bytt enkelt mellom musikk og samtaler

Fjernkontrollen på ledningen gjør det enkelt å ta imot en samtale eller sette musikken på pause. Uten å være nær smarttelefonen. Den innebygde mikrofonen med ekkokansellering holder lyden klar mens du snakker.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.