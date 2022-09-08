Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
SHE2305BK/00
12,2 mm drivere / åpne ørepropper
integrert mikrofon
Svart
Svært komfortabel
Marker deg med sterke fargegraderte kabler og gjennomsiktig høyttalerkabinett. De 12,2 mm akustiske neodymdriverne gir deg klar, skarp lyd og grei bass.
Den ovale formen på disse lette øreproppene gjør at du kan digge musikken med sann komfort.
Fjernkontrollen på ledningen gjør det enkelt å ta imot en samtale eller sette musikken på pause. Uten å være nær smarttelefonen. Den innebygde mikrofonen med ekkokansellering holder lyden klar mens du snakker.
Anmeldelser