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Shaver series 5000Skjærehoder

SH50/50

4.2
| (237) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produktet
Gjør barbermaskinen like god som ny
Skjærehodene kutter 9 millioner hår i ansiktet ditt i løpet av to år. Skift skjærehodene og få full ytelse igjen. Kompatibel med SHAVER Series 5000 og 6000 og AquaTouch-barbermaskiner.
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Våt og tørr elektrisk barbermaskin

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Overhalt el-barbermaskin for våt- og tørrbarbering

S5420/06R1

Shaver series 5000

Shaver series 5000
Overhalt el-barbermaskin for våt- og tørrbarbering

S5466/17R1

Bytt hoder annet hvert år for å få det beste resultatet

Gjør barbermaskinen like god som ny

  • MultiPrecision-blader

  • Passer til S5000 (S5xxx), eks. S55xx

  • Passer til AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx)

  • Passer til S6000 (S6xxx)

  • Passer til PowerTouch (PT8xx, PT7xx)

Erstatningshoder til SHAVER Series 5000 og 6000

Erstatningshoder til SHAVER Series 5000 og 6000

SH50-erstatningshoder er kompatible med barbermaskin i 5000-serien, (S5xxx) unntatt S55xx, 6000-serien (S6xxx), AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx) og PowerTouch (PT8xx, PT7xx).

Bytt skjærehoder på bare to trinn

Bytt skjærehoder på bare to trinn

De nyeste Philips-barbermaskinene har en innebygd byttepåminnelse i form av et skjæreenhetssymbol. Dette symbolet lyser og minner deg på å bytte skjærehodene.

Enkelt å bytte skjærehodene

Enkelt å bytte skjærehodene

1. Åpne barbermaskinen ved å trykke på utløserknappen. 2. Ta av sikringsringene ved å vri dem mot klokken. 3. Ta ut de gamle skjærehodene, og sett forsiktig inn nye. Kontroller at skjærehodene står helt riktig. 4. Sett tilbake sikringsringene, og fest dem ved å vri låsen med klokken. 5. Når du lukker skjærehodet riktig, hører du at det klikker på plass.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.2

av 5

237

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produktet

14/07/2022

Danmark

Danmark

Så kører min barbermaskine igen

Nu virker min barbermaskine som om den var ny. Det er helt fantastisk

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 SH50/50 Skær

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 SH50/50 Skær

14/08/2024

United Kingdom

United Kingdom

The correct new shaver blades

Made extra sure to order correct 5000 series replacement blades. Also direct from Philips to ensure they came from Netherlands and not China. Perfect blades. Thank you Philips

Fordeler

3 years these proper blades lasted. So much cheaper than razor blades and foam

Ulemper

None. Charges in an hour and lasts 10 days easily

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads

24/01/2022

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

excellant every which way!

The most difficult task was opening the protective blister around the shaver heads!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads

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