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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
MultiPrecision-blader
Passer til S5000 (S5xxx), eks. S55xx
Passer til AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx)
Passer til S6000 (S6xxx)
Passer til PowerTouch (PT8xx, PT7xx)
SH50-erstatningshoder er kompatible med barbermaskin i 5000-serien, (S5xxx) unntatt S55xx, 6000-serien (S6xxx), AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx) og PowerTouch (PT8xx, PT7xx).
De nyeste Philips-barbermaskinene har en innebygd byttepåminnelse i form av et skjæreenhetssymbol. Dette symbolet lyser og minner deg på å bytte skjærehodene.
1. Åpne barbermaskinen ved å trykke på utløserknappen. 2. Ta av sikringsringene ved å vri dem mot klokken. 3. Ta ut de gamle skjærehodene, og sett forsiktig inn nye. Kontroller at skjærehodene står helt riktig. 4. Sett tilbake sikringsringene, og fest dem ved å vri låsen med klokken. 5. Når du lukker skjærehodet riktig, hører du at det klikker på plass.
4.2
av 5
237
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produktet
Kris0475
14/07/2022
Danmark
Så kører min barbermaskine igen
Nu virker min barbermaskine som om den var ny. Det er helt fantastisk
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 SH50/50 Skær
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 SH50/50 Skær
Mememeee
14/08/2024
United Kingdom
The correct new shaver blades
Made extra sure to order correct 5000 series replacement blades. Also direct from Philips to ensure they came from Netherlands and not China. Perfect blades. Thank you Philips
Fordeler
3 years these proper blades lasted. So much cheaper than razor blades and foam
Ulemper
None. Charges in an hour and lasts 10 days easily
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads
Brained It's not
24/01/2022
United Kingdom
Bekreftet kjøper
excellant every which way!
The most difficult task was opening the protective blister around the shaver heads!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads