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Matlagingsmaskin og bordservise
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Advanced 2-i-1 damphurtigmikser
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SCF870/21
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ICM-oppskriftshefte
AventDampsil
AventMålebeger
Philips AventLokk til vannbeholderen
AventVentil for matlagingsmaskin
AventKnivenhet
AventMugge til matlagingsmaskin
Philips AventLokk til kjøkkenmaskin
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