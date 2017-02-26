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Utgått
Én tåteflaske
9 oz / 260 ml
Smokk med sakte gjennomstrømming
1 md.+
Antikolikkventilen er utformet for å gi mindre luft i babyens mage, noe som reduserer kolikk og andre plager. Når babyen mates, bøyes ventilen som er integrert i flaskesmokken, slik at luft slippes inn i flasken. Dette forhindrer at det dannes vakuum og ventilerer luften mot baksiden av flasken. Ventilen holder på luften i flasken og bort fra babyens mage for å redusere kolikk og andre plager.
Philips Avent-antikolikkflaske reduserer uro. Babyer som ble matet med Philips Avent-antikolikkflaskene, opplevde 60 % mindre uro om natten enn babyer som ble matet med en konkurrerende antikolikkflaske.*
Smokkens form sørger for at babyen får et godt grep om flasken, og den riflede strukturen forhindrer at smokken klapper sammen for uforstyrret, komfortabel mating.
4.3
av 5
126
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produktet
gshaw
26/02/2017
United Kingdom
A lovely soft teat that is comfortable for baby.
A good large size allowing for extra milk as my son grew hungrier. The teat is super soft and allows for a steady flow of milk. They are extremely easy to keep clean, with no hidden parts.
Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle
Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle
isn2011
23/02/2017
United Kingdom
Great product and easy to adapt to
These bottles are great. LO seems be able to get on with them well however the only real downside is the ergonomics. They feel a bit angular. Also a decent size for everyday use.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle
Lozzy02
31/01/2017
United Kingdom
Fabulous product
My little boy is 7 months old now and has started feeding himself with his bottle and this is the perfect size for his little hands. The stream of the milk is fast enough for him to get a constant stream but not too fast for it to cover him. They are so easy to wash as there aren't to many lumps and bumps on the bottle itself
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011
To uker gamle babyer som ble matet med en Philips Avent-flaske, hadde færre kolikksymptomer og betydelig mindre uro om natten, sammenlignet med babyer som ble matet med en konkurrerende flaske.
Det er bevist at smokkens utforming forhindrer at smokken klapper sammen, og forhindrer også luftsvelging og mateforstyrrelser.
Hva er kolikk, og hvordan påvirker det babyer? Kolikk forårsakes av at babyer svelger luft under matingen, noe som skaper ubehag i fordøyelsessystemet. Symptomene på kolikk er blant annet gråt og uro.