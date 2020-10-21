Betal senere med Klarna
100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Tåteflasker og flaskesmokker
Alle serier
Philips Avent Antikolikkflaske
Utgått
Støtte
SCF816/17
Gå til butikk
Logg på eller opprett en konto
Du har øyeblikkelig tilgang til bruksanvisninger, skreddersydd støtte med mer. I tillegg er det raskt og enkelt.
Eco passport - English (US)
Brukerveiledning
Alle (3)
Hvorfor er Avent-smokker laget av silikon i stedet for lateks?
Er Philips AVENT-flaskene egnet for fryseren?
Er Philips Avent-flaskemateproduktene gjensidig kompatible?
AventSkrueing for tåteflaske
AventFlaskelokk for mating
AventForseglingsplate for tåteflaske
Se garantivilkårene og begynn en produktutveksling og -reparasjon
Garanti
Garantivilkår for produkter
Service og bytte
Få det ødelagte produktet reparert eller byttet ut
Ta kontakt med Philips
Vi hjelper deg gjerne