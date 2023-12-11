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  • Lekkasjesikker for drikking uten søl
  • Lekkasjesikker for drikking uten søl
  • Lekkasjesikker for drikking uten søl
  • Lekkasjesikker for drikking uten søl
  • Lekkasjesikker for drikking uten søl
  • Lekkasjesikker for drikking uten søl
  • Lekkasjesikker for drikking uten søl
  • Lekkasjesikker for drikking uten søl
  • Lekkasjesikker for drikking uten søl
  • Lekkasjesikker for drikking uten søl
  • Lekkasjesikker for drikking uten søl
  • Lekkasjesikker for drikking uten søl
  • Lekkasjesikker for drikking uten søl
  • Lekkasjesikker for drikking uten søl

Philips Avent -Myk, bitesikker kopp med tut

SCF802/02

4.4
| (121) Anmeldelser | 95% anbefaler dette produktet
Lekkasjesikker for drikking uten søl
Philips Avent My Grippy har en unik ventil og er lekkasjesikker. Dette bekreftes av mødre! Den sklisikre strukturen og konturformen bidrar til at smårollinger kan lære å drikke på egen hånd.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Bitesikker tut for tenner som utvikler seg

Lekkasjesikker for drikking uten søl

  • AVENT – SCF803/00 My Grippy-kopp

  • 300 ml

  • 9 md.+

  • Enkeltpakning

Avansert ventil – lekkasjesikker drikking

Avansert ventil – lekkasjesikker drikking

Ingenting slår et skikkelig eventyr. Bare spør barna. Når de er på farten, bidrar denne lekkasjesikre koppen til at de kan drikke uten søl. Den unike ventilen betyr at det bare kommer væske når smårollingen drikker, slik at du ikke trenger å bekymre deg for litt søl eller kopper som tipper over. 91 % av mødre er enige om at denne koppen er lekkasjesikker*

Myk, bitesikker tut for voksende tenner

Myk, bitesikker tut for voksende tenner

Når det gjelder komfortabel og enkel drikking, trenger de små en tut som ikke bare er skånsom mot tannkjøttet, men som også tåler tenner som utvikler seg. My Grippy-koppen har begge deler, takket være den myke, bitesikre tuten.

Konturformet og sklisikker struktur

Konturformet og sklisikker struktur

Smårollingen din blir en sikker, uavhengig liten drikker i en fei, takket være håndtaket som er enkelt å holde i, takket være den konturformede utformingen og den sklisikre strukturen til koppen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.4

av 5

121

Anmeldelser

95%

anbefaler dette produktet

11/12/2023

Danmark

Danmark

Glimrende produkt

Syntes den er super praktisk og let at rengøre og min søn elsker den.

Fordeler

Let at rengøre og super praktisk

Ulemper

Intet

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid

10/12/2023

Danmark

Danmark

Drypfri og bidfast drikkeflaske

Drikkeflasken lever helt op til vores forventninger. Den er 100% drypfri og bidfast hvilket de færreste drikkekopper og drikkeflasker er efter en rum tids brug. Pænt design og farver og kvaliteten er i top. Tuden er lidt smal når den skal rengøres indvendigt, men generelt er flasken nem at rengøre så 5 stjerner herfra.

Fordeler

Drypfri, bidfast, kvalitet

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid

09/12/2023

Danmark

Danmark

Fantastisk

Det levede op til forventningerne, og jeg anbefaler det, et meget godt produkt. Den lækker ikke og er meget holdbar. Den er nem at gribe og velegnet til små børns hænder.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en global online tilfredshetsundersøkelse gjennomført med 10 109 brukere av produkter og merkevarer innen mor- og barnomsorg i 2023. 

  1. Uavhengige tester i hjem i Storbritannia, sept. 2013