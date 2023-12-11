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AVENT – SCF803/00 My Grippy-kopp med tut
300 ml
9 md.+
Enkeltpakning
Ingenting slår et skikkelig eventyr. Bare spør barna. Når de er på farten, bidrar denne lekkasjesikre koppen til at de kan drikke uten søl. Den unike ventilen betyr at det bare kommer væske når smårollingen drikker, slik at du ikke trenger å bekymre deg for litt søl eller kopper som tipper over. 91 % av mødre er enige om at denne koppen er lekkasjesikker*
Når det gjelder komfortabel og enkel drikking, trenger de små en tut som ikke bare er skånsom mot tannkjøttet, men som også tåler tenner som utvikler seg. My Grippy-koppen har begge deler, takket være den myke, bitesikre tuten.
Smårollingen din blir en sikker, uavhengig liten drikker i en fei, takket være håndtaket som er enkelt å holde i, takket være den konturformede utformingen og den sklisikre strukturen til koppen.
4.4
av 5
121
Anmeldelser
95%
anbefaler dette produktet
Chkj
11/12/2023
Danmark
Del av opprykk
Glimrende produkt
Syntes den er super praktisk og let at rengøre og min søn elsker den.
Fordeler
Let at rengøre og super praktisk
Ulemper
Intet
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid
Muslingen
10/12/2023
Danmark
Del av opprykk
Drypfri og bidfast drikkeflaske
Drikkeflasken lever helt op til vores forventninger. Den er 100% drypfri og bidfast hvilket de færreste drikkekopper og drikkeflasker er efter en rum tids brug. Pænt design og farver og kvaliteten er i top. Tuden er lidt smal når den skal rengøres indvendigt, men generelt er flasken nem at rengøre så 5 stjerner herfra.
Fordeler
Drypfri, bidfast, kvalitet
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid
Noah1234
09/12/2023
Danmark
Del av opprykk
Fantastisk
Det levede op til forventningerne, og jeg anbefaler det, et meget godt produkt. Den lækker ikke og er meget holdbar. Den er nem at gribe og velegnet til små børns hænder.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid
Basert på en global online tilfredshetsundersøkelse gjennomført med 10 109 brukere av produkter og merkevarer innen mor- og barnomsorg i 2023.
Uavhengige tester i hjem i Storbritannia, sept. 2013