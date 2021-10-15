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  • Bytt enkelt ut sugerøret etter behov
  • Bytt enkelt ut sugerøret etter behov

Utgått

Philips AventKopper med sugerør

SCF797/00

2
| (6) Anmeldelser
Bytt enkelt ut sugerøret etter behov
Philips Avent Bendy-settet med utbyttbare sugerør leveres med to sugerør. Settet er perfekt når du må erstatte en del, eller når du må bytte ut sugerøret for å holde koppen ren og hygienisk og klar til bruk når som helst.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Hold koppen med sugerør i god stand.

Bytt enkelt ut sugerøret etter behov

  • Sett med utbyttbare sugerør

  • Dobbeltpakning

Bytt enkelt ut sugerøret for å holde det rent

Passer til alle Bendy-kopper med sugerør

Passer til alle Bendy-kopper med sugerør

Brukes som de kommer i pakken, med Bendy-kopper på 10 oz. For kopper på 7 oz kan du klippe 3 cm av sugerøret med en saks. Mål enkelt ved å se på siden av emballasjen.

Det nedre sugerøret er bøyd for enkel drikking til siste slurk

Det nedre sugerøret er bøyd for enkel drikking til siste slurk

Den nedre delen av sugerøret er bøyd slik at sugerøret enkelt når væsken. Dette gjør at barnet kan drikke på en naturlig måte.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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2.0

av 5

6

Anmeldelser

4
3

15/10/2021

Suomi

Suomi

Ecological

Very useful and ecological when your child has bitten off pieces of the straw and/or when the straw has been used _a lot_. There's no need to throw whole jug away byt you can replace the straw! Wonderful!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF797/00 Pillimukit

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF797/00 Pillimukit

13/04/2022

Danmark

Danmark

God og irriterende

God drikkedunk, men irriterende du ikke kan købe nye sugerør - så skal du skifte hele drikkedunken ud :(

Denne omtalen gjelder SCF797/00 Sugerørskopper

Denne omtalen gjelder SCF797/00 Sugerørskopper

25/04/2022

Suomi

Suomi

Straws are too easily bitten through

These straw cups are very good first ways to teach children to drink with straw and very leak proof. Only down side is that the material feels too good to bite into that my kids keep biting them into pieces. And too bad is that you cannot buy only straws from anywhere at least in finland so the cups are not very sustainable.

Fordeler

Kids love them

Ulemper

Straw breaks too easily

Denne omtalen gjelder SCF797/00 Pillimukit

Denne omtalen gjelder SCF797/00 Pillimukit

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en global online tilfredshetsundersøkelse gjennomført med 10 109 brukere av produkter og merkevarer innen mor- og barnomsorg i 2023. 