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Utgått
SCF797/00
Sett med utbyttbare sugerør
Dobbeltpakning
Brukes som de kommer i pakken, med Bendy-kopper på 10 oz. For kopper på 7 oz kan du klippe 3 cm av sugerøret med en saks. Mål enkelt ved å se på siden av emballasjen.
Den nedre delen av sugerøret er bøyd slik at sugerøret enkelt når væsken. Dette gjør at barnet kan drikke på en naturlig måte.
2.0
av 5
6
Anmeldelser
Malla2
15/10/2021
Suomi
Ecological
Very useful and ecological when your child has bitten off pieces of the straw and/or when the straw has been used _a lot_. There's no need to throw whole jug away byt you can replace the straw! Wonderful!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF797/00 Pillimukit
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF797/00 Pillimukit
Vagners
13/04/2022
Danmark
God og irriterende
God drikkedunk, men irriterende du ikke kan købe nye sugerør - så skal du skifte hele drikkedunken ud :(
Denne omtalen gjelder SCF797/00 Sugerørskopper
Denne omtalen gjelder SCF797/00 Sugerørskopper
Marther
25/04/2022
Suomi
Straws are too easily bitten through
These straw cups are very good first ways to teach children to drink with straw and very leak proof. Only down side is that the material feels too good to bite into that my kids keep biting them into pieces. And too bad is that you cannot buy only straws from anywhere at least in finland so the cups are not very sustainable.
Fordeler
Kids love them
Ulemper
Straw breaks too easily
Denne omtalen gjelder SCF797/00 Pillimukit
Denne omtalen gjelder SCF797/00 Pillimukit
Basert på en global online tilfredshetsundersøkelse gjennomført med 10 109 brukere av produkter og merkevarer innen mor- og barnomsorg i 2023.