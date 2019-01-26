ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Bidrar til sunn tannutvikling*
  • Bidrar til sunn tannutvikling*
  • Bidrar til sunn tannutvikling*
  • Bidrar til sunn tannutvikling*
  • Bidrar til sunn tannutvikling*
  • Bidrar til sunn tannutvikling*

Philips AventKopper med sugerør

SCF796/02

3.9
| (122) Anmeldelser
Bidrar til sunn tannutvikling*
Philips Avent Bendy-koppen med sugerør og konturform er det ideelle valget for aktive barn som er i utvikling, og bidrar til en sunn tannutvikling. Den er utviklet i samarbeid med eksperter for å lage den aller beste koppen med sugerør.*
Se alle fordeler
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Med ventil som forhindrer søl

Bidrar til sunn tannutvikling*

  • Bendy-kopp med sugerør

  • 200 ml

  • 9 md.+

  • Enkeltpakning

Philips Avent-koppene følger barnets utvikling

Å lære seg å drikke selv er et viktig trinn i et barns utvikling. Vi støtter barnets reise mot selvstendig drikking og gjør overgangen fra bryst eller flaske til en åpen kopp enkel. Vi har tatt lærdom fra helsepersonell, og de forskjellige løsningene våre med smokker, myke og harde tuter, sugerør og helt runde kanter følger barnets utvikling og stimulerer motorikk og drikkeferdigheter. De gode løsningene våre er utviklet med tanke på brukervennlighet og hygiene.

Ergonomisk håndtak og mykt sugerør – ideell for smårollinger

Koppens integrerte håndtak er ergonomisk utformet, noe som gjør det enkelt for små barnehender å holde i koppen. Det myke, fleksible sugerøret er skånsomt mot tannkjøttet, mens den lette og lille størrelsen gjør den ideell for barns første slurker fra sugerør.

Det nedre sugerøret er bøyd for enkel drikking til siste slurk

Det nedre sugerøret er bøyd for enkel drikking til siste slurk

Den nedre delen av sugerøret er bøyd slik at sugerøret enkelt når væsken. Dette gjør at barnet kan drikke på en naturlig måte.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.9

av 5

122

Anmeldelser

26/01/2019

Sverige

Sverige

Mycket bra!

Mycket bra och tät dricksflaska. Dock tuggas drickspipen sönder efter ett tag. Det finns utbytespipar att köpa.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF796/02 Sugrörsmuggar

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF796/02 Sugrörsmuggar

08/12/2023

Deutschland

Deutschland

Mein Sohn kommt super damit klar

Der Strohhalm Becher ist für meinen Sohn super geeignet. Er trinkt gerne und viel daraus. Bei der Verwendung finde ich gut, dass nicht wirklich was daneben gehen kann. Ausserdem habe ich mal nachgeschaut und es gibt anscheinend Ersatzteile, finde ich nachhaltig und gut

Fordeler

Einfache Handhabung, kein Auslaufen

Ulemper

-

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF796/01 Strohhalmbecher

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF796/01 Strohhalmbecher

05/12/2023

Deutschland

Deutschland

SCF796/01 Strohhalmbecher

Sehr gutes Produkt. Handlich super, gut greifbar, der verschluss sehr gut, da muss man nicht ständig den Deckel suchen, da er gleich dran ist. Bin begeistert.

Ulemper

Der Flaschendeckel ist etwas schwer, das muss ich bemängeln

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF796/01 Strohhalmbecher

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF796/01 Strohhalmbecher

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en global online tilfredshetsundersøkelse gjennomført med 10 109 brukere av produkter og merkevarer innen mor- og barnomsorg i 2023. 

  1. 90 % av 200 amerikanske tannleger er enige i at utformingen til Avent-koppen med sugerør bidrar til en sunn tannutvikling. 89 % er enige i at det å drikke med sugerør bygger opp styrke i tennene ved at kjevemuskulaturen tøyes (uavhengig undersøkelse på Internett, USA i april 2016). Utviklet i samarbeid med logopeder, tannleger, ergonomer og jordmødre.