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SCF796/01
Bendy-kopp med sugerør
200 ml
9 md.+
Enkeltpakning
Å lære seg å drikke selv er et viktig trinn i et barns utvikling. Vi støtter barnets reise mot selvstendig drikking og gjør overgangen fra bryst eller flaske til en åpen kopp enkel. Vi har tatt lærdom fra helsepersonell, og de forskjellige løsningene våre med smokker, myke og harde tuter, sugerør og helt runde kanter følger barnets utvikling og stimulerer motorikk og drikkeferdigheter. De gode løsningene våre er utviklet med tanke på brukervennlighet og hygiene.
Koppens integrerte håndtak er ergonomisk utformet, noe som gjør det enkelt for små barnehender å holde i koppen. Det myke, fleksible sugerøret er skånsomt mot tannkjøttet, mens den lette og lille størrelsen gjør den ideell for barns første slurker fra sugerør.
Den nedre delen av sugerøret er bøyd slik at sugerøret enkelt når væsken. Dette gjør at barnet kan drikke på en naturlig måte.
3.9
av 5
122
Anmeldelser
Pappa80
26/01/2019
Sverige
Mycket bra!
Mycket bra och tät dricksflaska. Dock tuggas drickspipen sönder efter ett tag. Det finns utbytespipar att köpa.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF796/02 Sugrörsmuggar
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF796/02 Sugrörsmuggar
Sheldoni
08/12/2023
Deutschland
Del av opprykk
Mein Sohn kommt super damit klar
Der Strohhalm Becher ist für meinen Sohn super geeignet. Er trinkt gerne und viel daraus. Bei der Verwendung finde ich gut, dass nicht wirklich was daneben gehen kann. Ausserdem habe ich mal nachgeschaut und es gibt anscheinend Ersatzteile, finde ich nachhaltig und gut
Fordeler
Einfache Handhabung, kein Auslaufen
Ulemper
-
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF796/01 Strohhalmbecher
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF796/01 Strohhalmbecher
Drachen88
05/12/2023
Deutschland
Del av opprykk
SCF796/01 Strohhalmbecher
Sehr gutes Produkt. Handlich super, gut greifbar, der verschluss sehr gut, da muss man nicht ständig den Deckel suchen, da er gleich dran ist. Bin begeistert.
Ulemper
Der Flaschendeckel ist etwas schwer, das muss ich bemängeln
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF796/01 Strohhalmbecher
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF796/01 Strohhalmbecher
Basert på en global online tilfredshetsundersøkelse gjennomført med 10 109 brukere av produkter og merkevarer innen mor- og barnomsorg i 2023.
90 % av 200 amerikanske tannleger er enige i at utformingen til Avent-koppen med sugerør bidrar til en sunn tannutvikling. 89 % er enige i at det å drikke med sugerør bygger opp styrke i tennene ved at kjevemuskulaturen tøyes (uavhengig undersøkelse på Internett, USA i april 2016). Utviklet i samarbeid med logopeder, tannleger, ergonomer og jordmødre.