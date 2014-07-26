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Utgått

Philips Avent VIAAvent-påfyllingskopper

SCF615/10

5

| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Philips Avent-oppbevaringssystem for enkel oppbevaring

Philips Avent-oppbevaringssystemet er et allsidig og plassbesparende oppbevaringssystem som er utformet for å vokse med babyen. Bruk den samme koppen til å oppbevare brystmelk og babymat til babyen. Den passer til alle Philips Avent-brystpumper og -smokker.

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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

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Kopp for oppbevaring av melk

Philips Avent-oppbevaringssystem for enkel oppbevaring

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Lekkasjesikkert skrusystem

Lekkasjesikkert skrusystem

For sikker oppbevaring og transport

Oppbevar babymaten

Oppbevar brystmelk eller babymat i Philips Avent-oppbevaringskopper for brystmelk. Du kan oppbevare maten i kjøleskapet eller fryseren.

Ta med babymaten på farten

Perfekt når du er på farten. Du kan enkelt ta med babymaten når du skal ut

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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5.0

av 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

26/07/2014

France

France

Super

voila un pot de conservation ou on ne se prend pas la tete a ce qui soit bien fermer , on lis facilement la quantité , congele , micro onde ... et il ne bouge pas ! je m'en sert au quotidien pour faire les petits pots de ma fille

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent

26/07/2014

France

France

Super

voila un pot de conservation ou on ne se prend pas la tete a ce qui soit bien fermer , on lis facilement la quantité , congele , micro onde ... et il ne bouge pas ! je m'en sert au quotidien pour faire les petits pots de ma fille

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent

17/10/2013

France

France

bon produit

tres utile pour la conservation du lait maternel, pour la congelation et tres hermétique pour le transport

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent

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  1. Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie. 