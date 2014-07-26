Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Philips Avent-oppbevaringssystem for enkel oppbevaring
Philips Avent-oppbevaringssystemet er et allsidig og plassbesparende oppbevaringssystem som er utformet for å vokse med babyen. Bruk den samme koppen til å oppbevare brystmelk og babymat til babyen. Den passer til alle Philips Avent-brystpumper og -smokker.
180 ml
For sikker oppbevaring og transport
Oppbevar brystmelk eller babymat i Philips Avent-oppbevaringskopper for brystmelk. Du kan oppbevare maten i kjøleskapet eller fryseren.
Perfekt når du er på farten. Du kan enkelt ta med babymaten når du skal ut
5.0
av 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Alysée
26/07/2014
France
Super
voila un pot de conservation ou on ne se prend pas la tete a ce qui soit bien fermer , on lis facilement la quantité , congele , micro onde ... et il ne bouge pas ! je m'en sert au quotidien pour faire les petits pots de ma fille
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
Cyril4x
26/07/2014
France
Super
voila un pot de conservation ou on ne se prend pas la tete a ce qui soit bien fermer , on lis facilement la quantité , congele , micro onde ... et il ne bouge pas ! je m'en sert au quotidien pour faire les petits pots de ma fille
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
valmain
17/10/2013
France
bon produit
tres utile pour la conservation du lait maternel, pour la congelation et tres hermétique pour le transport
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie.