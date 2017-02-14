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Utgått
260 ml
12 md.+ tut for småbarn
Lokket som klikkes på plass holder tuten ren når du er på farten, og det sørger for lekkasjefri transport
Patentert ventil kontrollerer gjennomstrømming for å unngå søl, selv om den holdes opp-ned eller legges på siden.
En bitesikker tut som gjør at barnet trygt kan drikke fra koppen, ideell for barn som får tenner
5.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
äippä
14/02/2017
Suomi
paras nokkamuki
Täydet pisteet tälle. Suosikki muki äidille (ei sotke) ja lapselle (helppo juoda ja pitää kiinni kahvoilla tai ilman).
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF602/01 Pikkulasten mukit
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF602/01 Pikkulasten mukit
Basert på en global online tilfredshetsundersøkelse gjennomført med 10 109 brukere av produkter og merkevarer innen mor- og barnomsorg i 2023.