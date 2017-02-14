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  • Enkel overgang fra flaske til kopp
  • Enkel overgang fra flaske til kopp
  • Enkel overgang fra flaske til kopp
  • Enkel overgang fra flaske til kopp

Utgått

Philips AventKopp for smårollinger

SCF602/01

5
| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet
Enkel overgang fra flaske til kopp
Den BPA-frie Philips Avent Magic-koppen er svært sikker mot søl enten den ristes, kastes opp i luften eller legges på siden, og den er samtidig enkel å drikke av. Tutene med ventil passer også til tåteflaskene, slik at de også hindrer søl.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Hindrer søl, lett å suge

Enkel overgang fra flaske til kopp

  • 260 ml

  • 12 md.+ tut for småbarn

Lokk klikkes på plass, holder tuten ren

Lokk klikkes på plass, holder tuten ren

Lokket som klikkes på plass holder tuten ren når du er på farten, og det sørger for lekkasjefri transport

Tut med patentert ventil som hindrer søl

Tut med patentert ventil som hindrer søl

Patentert ventil kontrollerer gjennomstrømming for å unngå søl, selv om den holdes opp-ned eller legges på siden.

Tut for barn som er 12 md.+

Tut for barn som er 12 md.+

En bitesikker tut som gjør at barnet trygt kan drikke fra koppen, ideell for barn som får tenner

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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5.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

14/02/2017

Suomi

Suomi

paras nokkamuki

Täydet pisteet tälle. Suosikki muki äidille (ei sotke) ja lapselle (helppo juoda ja pitää kiinni kahvoilla tai ilman).

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF602/01 Pikkulasten mukit

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF602/01 Pikkulasten mukit

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en global online tilfredshetsundersøkelse gjennomført med 10 109 brukere av produkter og merkevarer innen mor- og barnomsorg i 2023. 