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SCF494/11
Hvordan rengjør og desinfiserer jeg Philips Avent-brystpumpen?
Hvordan bør jeg oppbevare pumpet brystmelk?
Når bør jeg kjøpe en brystpumpe?
Hvor lenge bør jeg pumpe? Når bør jeg stoppe?
Hvilke BH-er fungerer med Philips Avent elektriske brystpumpe?
Hvorfor oppstår det dugg på den håndfrie, bærbare brystpumpekoppen, og kan jeg forhindre det?
Hvordan velger jeg riktig brystskjold/innleggsstørrelse for den bærbare brystpumpen min?
Hvordan bruker jeg Philips Avent håndfri bærbar brystpumpe?
Hva er fordelene med den håndfrie bærbare brystpumpen?
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