Den elektriske brystpumpen fra Philips Avent har lav eller ingen sugekraft

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Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCD553/11 , SCF439/01 , SCF531/11 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›
Kan den doble elektriske brystpumpen fra Philips Avent brukes som én enkel pumpe?
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