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Philips' støtte

Den elektriske brystpumpen fra Philips Avent har lav eller ingen sugekraft

Hvis Philips Avent-brystpumpen har lav sugekraft, ingen sugekraft, svak sugekraft eller ikke pumper melk effektivt, følger du trinnene nedenfor.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCD553/11 , SCF439/01 , SCF531/11 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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