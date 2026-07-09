Den elektriske brystpumpen fra Philips Avent har lav eller ingen sugekraft

Bruk bare den originale strømadapteren eller ladekabelen som fulgte med pumpen. Hvis du har kjøpt en nyere modell uten medfølgende strømadapter, kan du sjekke brukerhåndboken for pumpen og passe på at du bare bruker ladetilbehør som svarer til de anbefalte spesifikasjonene.

For noen Philips Avent elektriske brystpumper kan en slitt eller eldre strømadapter påvirke ytelsen.

Hvis du bruker en eldre adapterversjon, kan du kontakte Philips' kundestøtte for å sjekke om det finnes en kostnadsfri erstatning.