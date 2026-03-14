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  • Frigjør hendene dine. Frigjør tiden din.
  • Frigjør hendene dine. Frigjør tiden din.
  • Frigjør hendene dine. Frigjør tiden din.
  • Frigjør hendene dine. Frigjør tiden din.
  • Frigjør hendene dine. Frigjør tiden din.
  • Frigjør hendene dine. Frigjør tiden din.
  • Frigjør hendene dine. Frigjør tiden din.
  • Frigjør hendene dine. Frigjør tiden din.
  • Frigjør hendene dine. Frigjør tiden din.
  • Frigjør hendene dine. Frigjør tiden din.
  • Frigjør hendene dine. Frigjør tiden din.
  • Frigjør hendene dine. Frigjør tiden din.
  • Frigjør hendene dine. Frigjør tiden din.
  • Frigjør hendene dine. Frigjør tiden din.
  • Frigjør hendene dine. Frigjør tiden din.
  • Frigjør hendene dine. Frigjør tiden din.
  • Frigjør hendene dine. Frigjør tiden din.
  • Frigjør hendene dine. Frigjør tiden din.
  • Frigjør hendene dine. Frigjør tiden din.
  • Frigjør hendene dine. Frigjør tiden din.
  • Frigjør hendene dine. Frigjør tiden din.

Ny

Philips Avent Single Electric Breast PumpNatural Care Hands-free Wearable

SCF494/11

4.4
| (24) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Frigjør hendene dine. Frigjør tiden din.
Babyen og tiden din er dyrebar. Frigjør hendene med Philips Avent Natural Care Hands-free Wearable brystpumpe. Den er av sykehuskvalitet og er konstruert for å etterligne babyens drikkerytme, i et diskret, sølesikkert design
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Etterligner babyens drikkerytme

Frigjør hendene dine. Frigjør tiden din.

  • Pumpe av sykehuskvalitet etterligner babyens drikkerytme

  • Gjennomsiktige kopper med innvendig lys

  • Enkel å rengjøre og sette sammen med få deler

  • Passer til 99 % av alle mødre

  • Unikt SkinSense-skjold

Frihet til å pumpe hvor som helst

Frihet til å pumpe hvor som helst

Vår første bærbare brystpumpe gir ytelse i sykehuskvalitet i en lett form som sitter komfortabelt i BH-en. Uansett hvor du går. På sofaen, ved skrivebordet eller mens du tar en spasertur rundt i nabolaget. Din tid. På din måte.

Ytelse i sykehuskvalitet, bærbart format

Ytelse i sykehuskvalitet, bærbart format

I motsetning til andre bærbare pumper, er det ikke nødvendig å velge mellom frihet og effektivitet. Motoren vår har sykehusstyrke som fungerer mer som en tradisjonell pumpe – og i tillegg er den bærbar. Oppladbare batterier gjør det enkelt å fortsette å pumpe diskret hvor som helst.

Effektiv* pumping med en rytme som etterligner babyen

Effektiv* pumping med en rytme som etterligner babyen

Vår første bærbare pumpe etterligner babyens naturlige drikkerytme, noe som gjør den opptil to ganger raskere enn de fleste andre bærbare pumper**. Tross alt vet babyer best hvordan de skal drikke fra brystet! Det er derfor vi designet den med mål om å hjelpe deg med å få best mulig melkeproduksjon, samtidig som du sparer dyrebar tid.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.4

av 5

24

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

1

14/03/2026

Deutschland

Deutschland

Tolle Milchpumpe zur Unterstützung

Tolle Pumpe mit sehr guter Funktion. Das integrierte Licht ist super für lange Nächte Beim abpumpen und die Anwendung ist selbsterklärend. Reinigung etc. Ist auch easy!

Fordeler

Modern , Licht, abpumpen ohne Kabel

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

12/03/2026

Deutschland

Deutschland

Das Produkt macht mein Leben leichter

Die Milchpumpen waren leicht leise und bequem. Leicht auseinander zu bauen und leicht sauber zu machen. Es ist easy sie zu steuern u d ich kann alles erledigen während sie Milch appumpen

Denne omtalen gjelder Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

Denne omtalen gjelder Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

12/03/2026

Deutschland

Deutschland

Tolle Milchpumpen mit angenehmen tragekomfort

Im Großen und Ganzen ein Produkt, die das erreicht, was man sich wünscht. Angenehmer tragekompfort und keine Schmerzen beim abpumpen. Eine Kleinigkeit: man sieht nicht auf anhieb wie viel Milch abgepumpt wurde. Erst, wenn eine bestimmte Milliliter Anzahl erreicht ist

Denne omtalen gjelder Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

Denne omtalen gjelder Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

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  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Effektiviteten er relatert til produktets tekniske ytelse.

  2. Refererer til pumpesugefrekvens.