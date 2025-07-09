Betal senere med Klarna
100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Flaskevarmere og -sterilisatorer
Alle serier
Philips Avent Sterilisator
Støtte
SCF293/00
Gå til butikk
Logg på eller opprett en konto
Du har øyeblikkelig tilgang til bruksanvisninger, skreddersydd støtte med mer. I tillegg er det raskt og enkelt.
Brukerhåndbok
EU-samsvarserklæring - English (US)
Alle (2)
Hvorfor koker bare én side av varmeplaten på Philips-steriliseringsapparatet?
Er Philips Avent-produktet mitt BPA- og BPS-fritt?
AventLiten kurv til steriliseringsapparat
AventBunnplate for stor kurv
AventSteriliseringsfilter
AventTang for steriliseringsapparatet
AventForseglingsplate for tåteflaske
Se garantivilkårene og begynn en produktutveksling og -reparasjon
Garanti
Garantivilkår for produkter
Service og bytte
Få det ødelagte produktet reparert eller byttet ut
Ta kontakt med Philips
Vi hjelper deg gjerne