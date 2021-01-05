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Philips Avent Baby Bottles Natural-tåteflaske
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SCF039/17
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Hvordan fungerer den originale Natural-smokken eller antikolikksmokken sammenlignet med Natural Response-smokken?
Er Philips Avent-produktet mitt BPA- og BPS-fritt?
Er Philips AVENT-flaskene egnet for fryseren?
Er Philips Avent-flaskemateproduktene gjensidig kompatible?
AventForseglingsplate for tåteflaske
Philips Avent Natural- eller Natural Response-smokken min folder seg sammen
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