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SCF039/17
2 oz / 60 ml.
0 mnd+
Smokken er utformet for å redusere problemer med mating ved å ventilere luft bort fra babyens mage.
Den fleksible spiraldesignen kombinert med de komfortable kronbladene gir en naturlig bevegelse mens babyen spiser.
Smokken har en ultramyk struktur, utviklet for å etterligne følelsen av brystet.
4.4
av 5
20
Anmeldelser
Ewazakho
11/04/2019
United Kingdom
Del av opprykk
Cute and handy bottle
Cute little bottle, good and quality looking. Been using it for a while now and must say that the numbers prints are scrubbed off much. The size of this bottle is good for newborn because of small capacity but even later on can be used as a water bottle, just the teat can be replaced to faster flow. Overall the bottle is useful, easy to use, easy to clean. There was no trouble with combine breast feeding with bottle feeding. Highly recommended
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat
Annie23
16/02/2019
United Kingdom
Del av opprykk
This product is easy to use and it’s great
This product is very easy to use, it has great performance for feeding new borns. I’d recommend to anyone.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat
Catdogg
11/02/2019
United Kingdom
Del av opprykk
Baby Bottle
My baby didn't mind using this bottle, she went very easily from breast to this. It has a good design, comfortable to hold, easy to clean. I would recommend this product.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
Hva er kolikk, og hvordan påvirker det babyer? Kolikk forårsakes av at babyer svelger luft under matingen, noe som skaper ubehag i fordøyelsessystemet. Symptomene på kolikk er blant annet gråt og uro.