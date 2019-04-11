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  • Ideell for forsiktige drikkere
  • Ideell for forsiktige drikkere
  • Ideell for forsiktige drikkere
  • Ideell for forsiktige drikkere
  • Ideell for forsiktige drikkere
  • Ideell for forsiktige drikkere
  • Ideell for forsiktige drikkere
  • Ideell for forsiktige drikkere
  • Ideell for forsiktige drikkere
  • Ideell for forsiktige drikkere
  • Ideell for forsiktige drikkere
  • Ideell for forsiktige drikkere
  • Ideell for forsiktige drikkere
  • Ideell for forsiktige drikkere

Philips Avent Baby BottlesNatural-tåteflaske

SCF039/17

4.4
| (20) Anmeldelser
Ideell for forsiktige drikkere
Inkluderer en First Flow-tut. Den lille beholderen gir riktig mengde for babyens lille mage. Flaskene er utviklet for å redusere kolikk og ubehag ved å føre luft bort fra babyens mage. Fungerer med alle tuter i Natural-serien.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Ideell for forsiktige drikkere

Ideell for forsiktige drikkere

  • 2 oz / 60 ml.

  • 0 mnd+

Designet for å redusere kolikk

Designet for å redusere kolikk

Smokken er utformet for å redusere problemer med mating ved å ventilere luft bort fra babyens mage.

Fleksibelt spiraldesign kombinert med komfortblader

Fleksibelt spiraldesign kombinert med komfortblader

Den fleksible spiraldesignen kombinert med de komfortable kronbladene gir en naturlig bevegelse mens babyen spiser.

Myk smokk utformet for å etterligne følelsen av brystet

Myk smokk utformet for å etterligne følelsen av brystet

Smokken har en ultramyk struktur, utviklet for å etterligne følelsen av brystet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.4

av 5

20

Anmeldelser

2
1

11/04/2019

United Kingdom

United Kingdom

Cute and handy bottle

Cute little bottle, good and quality looking. Been using it for a while now and must say that the numbers prints are scrubbed off much. The size of this bottle is good for newborn because of small capacity but even later on can be used as a water bottle, just the teat can be replaced to faster flow. Overall the bottle is useful, easy to use, easy to clean. There was no trouble with combine breast feeding with bottle feeding. Highly recommended

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat

16/02/2019

United Kingdom

United Kingdom

This product is easy to use and it’s great

This product is very easy to use, it has great performance for feeding new borns. I’d recommend to anyone.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat

11/02/2019

United Kingdom

United Kingdom

Baby Bottle

My baby didn't mind using this bottle, she went very easily from breast to this. It has a good design, comfortable to hold, easy to clean. I would recommend this product.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 

  1. Hva er kolikk, og hvordan påvirker det babyer? Kolikk forårsakes av at babyer svelger luft under matingen, noe som skaper ubehag i fordøyelsessystemet. Symptomene på kolikk er blant annet gråt og uro.