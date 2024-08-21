Betal senere med Klarna
100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Babymonitorer og -termometere
Alle serier
Philips Avent Connected Tilkoblet babymonitor
Støtte
SCD923/26
Gå til butikk
Logg på eller opprett en konto
Du har øyeblikkelig tilgang til bruksanvisninger, skreddersydd støtte med mer. I tillegg er det raskt og enkelt.
Hurtigstartveiledning
Data Act Document
Alle (9)
Hvordan kobler jeg til Philips Avent Baby Monitor?
Hvorfor føles Philips AVENT-babymonitoren varm?
Hvor trygge er dataene som lagres og overføres på Philips Avent Connected Baby Monitor?
Hva bør jeg gjøre før jeg kvitter meg med Baby Monitor?
Har foreldreenheten hvilemodus?
AventStrømadapter
Philips Avent Connected Baby Monitor-foreldreenheten lader ikke
Gjesten min kan ikke se videoen på Philips Avent Baby Monitor+-appen
Philips Avent Baby Monitor+-appen sender meg falske varsler
Min tilkoblede Philips AVENT-babymonitor mister forbindelsen
Jeg kan ikke konfigurere enhetene og Philips Avent Baby Monitor+-appen
Det kommer ingen lyd fra Philips Avent Connected Baby Monitor-foreldreenheten
Se garantivilkårene og begynn en produktutveksling og -reparasjon
Garanti
Garantivilkår for produkter
Service og bytte
Få det ødelagte produktet reparert eller byttet ut
Ta kontakt med Philips
Vi hjelper deg gjerne