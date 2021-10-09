Produktet er modtaget til test i samarbejde med Philips, og Philips har ingen redaktionel indflydelse på vurderingen, jeg giver // Vores søn vågner mange gange om natten, og med denne video monitor er nemt for os at vurdere, hvornår han er rigtig vågen og det bare er en drøm. Der er fantastisk billede med nattesyn, som gør det nemt at se hvad der sker ned til mindste detalje - og samtidig går lyden ligeså godt igennem, som hvis man var inde på værelset. Opsætning af både kamera og monitorskærm er yderst nemt og med den dertilhørende app på telefonen, får du skærm direkte på telefonen. Denne opsætning foregik også uden besvær. Det eneste, jeg kan sætte en finger på, er det faktum at "power" lyset på selve kameraet lyser svagt, når det er tændt. Her savner jeg lidt muligheden for at slukke dette. Dog har det ikke forstyrret vores søns søvn, blot en lille tanke, jeg personligt ville elske muligheden for. Alt i alt er vi rigtig glade for at have fået muligheden for at opleve produktet her førstehånd og kommer til at få glæde af den mange år frem ved vores fremtidige børn også