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Philips Avent ConnectedTilkoblet babymonitor

SCD923/26

4.1
| (365) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produktet
Trygghet hvor som helst
Hold et øye med babyen din på en trygg måte og fra hvor som helst med en tilkoblet babymonitor fra Philips Avent. Vårt Secure Connect-system holder deg koblet til din lille gjennom hele hjemmet. Med appen Baby Monitor+ kan du dessuten sjekke inn hvor som helst.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden

Hold et øye med babyen, uansett om du er hjemme eller andre steder

Trygghet hvor som helst

  • Kamera med full HD

  • Foreldreenhet med 12 timers brukstid

  • Secure Connect-system

  • Koble til via app: Baby Monitor+

Designet for at du skal kunne følge med på babyen din

Vårt eget Secure Connect-system bruker flere krypterte koblinger fra babyenheten til foreldreenheten og appen. For en trygg, robust og privat tilkobling.

Kamera med full HD, nattsyn og digital zoom

Se og hør den lille hjemme og på reise med appen Philips Avent Baby Monitor+. Ved hjelp av Wi-Fi eller mobilt internett kan du overvåke og berolige fra hvor som helst.

Se og hør hver lille bevegelse

Babyenheten bruker et full HD-kamera med nattsyn og digital zoom, noe som gir klare bilder fra babyens rom både dag og natt.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.1

av 5

365

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produktet

09/10/2021

Norge

Norge

Fantastisk babycall

Jeg har hatt denne babycallen nå i noen uker, og jeg elsker den. Batteritiden er utmerket og kvaliteten på bildet er veldig bra. muligheten til å kunne sjekke kameraet på mobilen har fungert veldig bra og vært veldig nyttig for vår del.

Fordeler

Lang batteritid, godt bilde og mulighet til å bruke via mobiltelefon.

Ulemper

Ved dårlig wifi, detter kameraet ut innimellom hvis du bruker det vi nett.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Connected SCD923/26 Tilkoblet babymonitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Connected SCD923/26 Tilkoblet babymonitor

07/10/2021

Norge

Norge

Fantastisk produkt!

Denne babymonitoren er bare helt topp, 5/5. Kvalitet på både video og lyd er utmerket. Veldig gøy og hjelpsomt at man kan spille musikk/lyder til babyen, og til og med ta opp egne sanger. Nattlyset og det at man kan snakke til babyen er også en fin funksjon. Babymonitoren er svært enkel å ta i bruk, ved å følge de enkle instruksjonene man får ved å slå den på. Likte godt at man kunne bruke en app også for å se babyen, slik at man ikke trenger å ha med seg babymonitoren overalt. Rekkevidden og batteritiden er veldig bra. Man føler seg ekstra trygg når man kan se babyen mens han/hun sover, også slipper man å gå inn og ut av rommet for å sjekke unødvendig. For de som lurer på hvilken babymonitor de vil kjøpe, vil jeg absolutt anbefale denne!

Fordeler

Bra kvalitet på lys og bilde, spille musikk/lyder, egen app

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Connected SCD923/26 Tilkoblet babymonitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Connected SCD923/26 Tilkoblet babymonitor

04/10/2021

Norge

Norge

Beste nokon sinne! ❤️

Veldig bra kvalitet på bildet! Sender varsel på mobilen (via app) viss det er endring i lyd på rommet osv.

Fordeler

App

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Connected SCD923/26 Tilkoblet babymonitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Connected SCD923/26 Tilkoblet babymonitor

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Opp til 400 meter utendørs og 50 meter innendørs

  2. I Eco-modus etter full lading