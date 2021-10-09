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merket er anbefalt av mødre over hele verden
Kamera med full HD
Foreldreenhet med 12 timers brukstid
Secure Connect-system
Koble til via app: Baby Monitor+
Vårt eget Secure Connect-system bruker flere krypterte koblinger fra babyenheten til foreldreenheten og appen. For en trygg, robust og privat tilkobling.
Se og hør den lille hjemme og på reise med appen Philips Avent Baby Monitor+. Ved hjelp av Wi-Fi eller mobilt internett kan du overvåke og berolige fra hvor som helst.
Babyenheten bruker et full HD-kamera med nattsyn og digital zoom, noe som gir klare bilder fra babyens rom både dag og natt.
4.1
av 5
365
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produktet
TSK91
09/10/2021
Norge
Del av opprykk
Fantastisk babycall
Jeg har hatt denne babycallen nå i noen uker, og jeg elsker den. Batteritiden er utmerket og kvaliteten på bildet er veldig bra. muligheten til å kunne sjekke kameraet på mobilen har fungert veldig bra og vært veldig nyttig for vår del.
Fordeler
Lang batteritid, godt bilde og mulighet til å bruke via mobiltelefon.
Ulemper
Ved dårlig wifi, detter kameraet ut innimellom hvis du bruker det vi nett.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Connected SCD923/26 Tilkoblet babymonitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Connected SCD923/26 Tilkoblet babymonitor
Queenvcs
07/10/2021
Norge
Del av opprykk
Fantastisk produkt!
Denne babymonitoren er bare helt topp, 5/5. Kvalitet på både video og lyd er utmerket. Veldig gøy og hjelpsomt at man kan spille musikk/lyder til babyen, og til og med ta opp egne sanger. Nattlyset og det at man kan snakke til babyen er også en fin funksjon. Babymonitoren er svært enkel å ta i bruk, ved å følge de enkle instruksjonene man får ved å slå den på. Likte godt at man kunne bruke en app også for å se babyen, slik at man ikke trenger å ha med seg babymonitoren overalt. Rekkevidden og batteritiden er veldig bra. Man føler seg ekstra trygg når man kan se babyen mens han/hun sover, også slipper man å gå inn og ut av rommet for å sjekke unødvendig. For de som lurer på hvilken babymonitor de vil kjøpe, vil jeg absolutt anbefale denne!
Fordeler
Bra kvalitet på lys og bilde, spille musikk/lyder, egen app
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Connected SCD923/26 Tilkoblet babymonitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Connected SCD923/26 Tilkoblet babymonitor
Aleinemammatil2
04/10/2021
Norge
Del av opprykk
Beste nokon sinne! ❤️
Veldig bra kvalitet på bildet! Sender varsel på mobilen (via app) viss det er endring i lyd på rommet osv.
Fordeler
App
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Connected SCD923/26 Tilkoblet babymonitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Connected SCD923/26 Tilkoblet babymonitor
Opp til 400 meter utendørs og 50 meter innendørs
I Eco-modus etter full lading