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Lumea IPL 7000 Series IPL - langvarig hårfjerning for hele kroppen
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SC1997/00
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Kan jeg bruke Philips Lumea hvis jeg er gravid eller ammer?
Hva er forskjellene på Philips Lumea-tilbehørene?
Er det noen bivirkninger ved bruk av Philips Lumea?
Hvordan finner jeg riktig lysintensitet på Philips Lumea for meg?
Oppnår jeg bedre resultater hvis jeg bruker Lumea oftere?
Lumea IPLRenseklut
Lumea IPLVeske
Lumea IPLStrømadapter
Huden min føles ubehagelig eller smertefull når jeg bruker Philips Lumea
Philips Lumea blinker ikke
Jeg får ikke forventede resultater med Philips Lumea
Lysene på Philips Lumea blinker
Philips Lumea lukter brent under behandlingen
Batteriet i Philips Lumea lades ut veldig fort
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