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Lumea IPL 7000 Series IPL - langvarig hårfjerning for hele kroppen

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Lumea IPL 7000 SeriesIPL - langvarig hårfjerning for hele kroppen

SC1997/00

Lumea IPL 7000 Series IPL - langvarig hårfjerning for hele kroppen

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Håndbøker og dokumentasjon

Brukerhåndbok

  • PDF fil, 8.5 MB
  • 30 October 2023

Garantihefte

  • PDF fil, 931.7 kB
  • 24 June 2025

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