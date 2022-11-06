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  • Lumea IPL Advanced - glatt og hårfri hud i tolv måneder*
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  • Lumea IPL Advanced - glatt og hårfri hud i tolv måneder*
  • Lumea IPL Advanced - glatt og hårfri hud i tolv måneder*
  • Lumea IPL Advanced - glatt og hårfri hud i tolv måneder*
  • Lumea IPL Advanced - glatt og hårfri hud i tolv måneder*
  • Lumea IPL Advanced - glatt og hårfri hud i tolv måneder*
  • Lumea IPL Advanced - glatt og hårfri hud i tolv måneder*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Lumea IPL Advanced - glatt og hårfri hud i tolv måneder*
  • Lumea IPL Advanced - glatt og hårfri hud i tolv måneder*
  • Lumea IPL Advanced - glatt og hårfri hud i tolv måneder*
  • Lumea IPL Advanced - glatt og hårfri hud i tolv måneder*
  • Lumea IPL Advanced - glatt og hårfri hud i tolv måneder*

Lumea IPL 7000 SeriesIPL - langvarig hårfjerning for hele kroppen

SC1997/00

4.2
| (1611) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produktet

2 Priser

Lumea IPL Advanced - glatt og hårfri hud i tolv måneder*
Philips Lumea IPL Advanced er en rask og effektiv IPL-modell for deg som vil fjerne uønsket hårvekst på kroppen og i ansiktet. IPL (Intense Pulsed Light) reduserer hårveksten opptil 75 % allerede etter 4 behandlinger. For langvarig resultat bør behandlingen gjentas hver fjerde til åttende uke. Denne modellen har et ekstra tilbehør som er spesielt tilpasset behandling av uønsket hårvekst i ansiktet.
Se alle fordeler

Glatt og hårfri hud i tolv måneder*

Lumea IPL Advanced - glatt og hårfri hud i tolv måneder*

  • Hårfri hud i opptil 12 måneder*

  • Unngå irritert hud

  • Ekstra sikkerhetsfilter for ansiktet

  • Hudtonesensor

Raske resultater med behandlinger bare annenhver uke

Raske resultater med behandlinger bare annenhver uke

Kom i gang med den første fasen med fire behandlinger annenhver uke – halvparten så mange behandlinger som med andre merker. Deretter frisker du opp månedlig for å opprettholde resultatene.

Hudtonesensor og 5 intensitetsinnstillinger

Hudtonesensor og 5 intensitetsinnstillinger

Velg mellom 5 intensitetsinnstillinger for en behagelig opplevelse. Hudtonesensoren hindrer deg i å behandle områder av huden din som er for mørk for IPL-behandling.

Ekstra lang kabel for ekstra fleksibilitet under behandling

Ekstra lang kabel for ekstra fleksibilitet under behandling

Den er praktisk å bruke takket være den ekstra lange kabelen, som gir enkel tilgang og forbedret manøvrerbarhet.

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Priser

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  • Award image AWARD-612375

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.2

av 5

1611

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produktet

06/11/2022

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Produktet har flotte funksjoner

Den er enkel i bruk og den fungerer etter forventninger, men den kunne vært oppladbar trådløs.

Fordeler

Reduserer hårvekst

Ulemper

Den må kobles til strøm

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårfjerningsenhet

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårfjerningsenhet

05/04/2017

Danmark

Danmark

Alle pengene værd

Efter blot to dage er mange af hårene røget af. Jeg var skeptisk inden købet, men er allerede super super glad for den. Og glæder mig til at se næste gangs resultat. Det gør absolut ikke ondt :-)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning

19/03/2017

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Den er rigtig gode.

Jeg er rigtig meget glad for den.Den er rigtig gode

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Median hårreduksjon etter 12 behandlinger: 82 % på leggene

  2. Når behandlingsplanen følges. Beregnet for bruk på legger, bikinilinje, armhuler og ansikt. Lampens levetid går ikke utover Philips' to år lange verdensomspennende garanti