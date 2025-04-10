Betal senere med Klarna
100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Barbermaskiner
Alle serier
Shaver series 9000 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Utgått
Støtte
S9982/54
Gå til butikk
Logg på eller opprett en konto
Du har øyeblikkelig tilgang til bruksanvisninger, skreddersydd støtte med mer. I tillegg er det raskt og enkelt.
Brukerhåndbok
Data Act Document
Alle (3)
Når bør jeg bytte kassett på rengjøringsstasjonen?
Hvilke Philips-barbermaskiner er kompatible med Quick Clean Pod?
Kan jeg reise med pleie- eller skjønnhetsproduktet fra Philips?
ShaverJusterbar skjeggstyler 1–5 mm
ShaversLadestativ
ShaversRengjøringspute
Shaver Veske
ShaversBeskyttende deksel
ShaversRensebørste
Shaver series 9000 and SP9000Erstatningsskjærehoder
Jeg kan ikke koble Philips-barbermaskinen til GroomTribe-appen
Se garantivilkårene og begynn en produktutveksling og -reparasjon
Service og bytte
Få det ødelagte produktet reparert eller byttet ut
Garanti
Garantivilkår for produkter
Ta kontakt med Philips
Vi hjelper deg gjerne