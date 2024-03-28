ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Utgått

Shaver series 7000 S7786/50 Wet & Dry electric shaver

S7786/50

4.3
| (2959) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produktet
Se alle fordeler
En barbermaskin som reduserer friksjonen for å minimere irritasjon

En barbermaskin som reduserer friksjonen for å minimere irritasjon

Et beskyttende belegg ligger mellom barberingshodet og huden. Det består av opptil 2000 mikroteknologiske perler per kvadratmillimeter som reduserer friksjonen på huden med 25 %* for å minimere irritasjon.

Mer klipperesultat i alle strøk

Mer klipperesultat i alle strøk

De 45 selvslipende SteelPrecision-knivene på denne Philips-barbermaskinen er kraftige, men skånsomme. De fullfører opptil 90 000 klippehandlinger per minutt og klipper mer hår per strøk** for en ren og komfortabel finish.

Veileder deg til en forbedret barberingsteknikk

Veileder deg til en forbedret barberingsteknikk

Bevegelsesfølsom teknologi for barbermaskiner følger hvordan du barberer deg og veileder deg til en mer effektiv teknikk. Etter bare tre barberinger oppnådde de fleste menn en bedre barberingsteknikk for færre strøk***.

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.3

av 5

2959

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produktet

28/03/2024

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

God barbermarskin

Bruker med barberskum. Blir like glattbarbert som med høvel, å huden blir ikke irritert eller sår.

Fordeler

Tett barbering. Lang batterilevetid.

Ulemper

Ikke funne nån...

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7783/35 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7783/35 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

14/04/2023

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Best

Beste barberer maskin jeg noen gang har eid i mine snart 60år. Utrolig barbering med denne, før fikk jeg bare så tett barbering med høvel . Så får ikke fullrost denne maskinen

Fordeler

Tett barbering og glatt som bare det. Kan bruke barberer skum også

Ulemper

Ingen foreløpig

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7783/55 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7783/55 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

29/03/2023

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Godt fornyede med produktet

Maskin har funger godt ,og har god batteri kapasitet

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7786/59 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7786/59 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.