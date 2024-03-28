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  • Tett barbering, avansert hudbeskyttelse
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  • Tett barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tett barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tett barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tett barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tett barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tett barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tett barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tett barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Tett barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tett barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tett barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tett barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tett barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tett barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tett barbering, avansert hudbeskyttelse

Utgått

Shaver series 7000Wet & Dry elektrisk barbermaskin

S7783/59

4.3
| (2959) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produktet
Tett barbering, avansert hudbeskyttelse
Philips 7000-serien glir lett over huden, samtidig som hvert hår klippes tett – selv på tredagers skjegg. Barbermaskinen er utstyrt med avansert SkinIQ-teknologi, og den tilpasser og veileder seg etter riktig bevegelse for å gi bedre hudbeskyttelse.
Se alle fordeler
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

med SkinIQ-teknologi

Tett barbering, avansert hudbeskyttelse

  • Beskyttende SkinGlide-belegg

  • SteelPrecision-blader

  • Bevegelsessensor

  • 360-D fleksible hoder

En barbermaskin som reduserer friksjonen for å minimere irritasjon

En barbermaskin som reduserer friksjonen for å minimere irritasjon

Et beskyttende belegg ligger mellom barberingshodet og huden. Det består av opptil 2000 mikroteknologiske perler per kvadratmillimeter som reduserer friksjonen på huden med 25 %* for å minimere irritasjon.

Mer klipperesultat i alle strøk

Mer klipperesultat i alle strøk

De 45 selvslipende SteelPrecision-knivene på denne Philips-barbermaskinen er kraftige, men skånsomme. De fullfører opptil 90 000 klippehandlinger per minutt og klipper mer hår per strøk** for en ren og komfortabel finish.

Veileder deg til en forbedret barberingsteknikk

Veileder deg til en forbedret barberingsteknikk

Bevegelsesfølsom teknologi for barbermaskiner følger hvordan du barberer deg og veileder deg til en mer effektiv teknikk. Etter bare tre barberinger oppnådde de fleste menn en bedre barberingsteknikk for færre strøk***.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.3

av 5

2959

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produktet

28/03/2024

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

God barbermarskin

Bruker med barberskum. Blir like glattbarbert som med høvel, å huden blir ikke irritert eller sår.

Fordeler

Tett barbering. Lang batterilevetid.

Ulemper

Ikke funne nån...

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7783/35 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7783/35 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

14/04/2023

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Best

Beste barberer maskin jeg noen gang har eid i mine snart 60år. Utrolig barbering med denne, før fikk jeg bare så tett barbering med høvel . Så får ikke fullrost denne maskinen

Fordeler

Tett barbering og glatt som bare det. Kan bruke barberer skum også

Ulemper

Ingen foreløpig

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7783/55 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7783/55 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

29/03/2023

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Godt fornyede med produktet

Maskin har funger godt ,og har god batteri kapasitet

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7786/59 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7786/59 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 

  1. sammenlignet med ikke-belagt materiale

  2. Testet mot Philips 3000-serien.

  3. * Basert på brukere av Philips S7000-serien og GroomTribe i 2019.

  4. * * Sammenligning av barberavfall etter å ha brukt rengjøringsmiddel kontra vann i patronen.