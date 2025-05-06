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Shaver series 5000 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
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S5630/12
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Hvordan tar jeg skjærehodene av Philips-barbermaskinen?
Hva betyr symbolene på Philips 5000 Series-barbermaskinen?
Hvordan rengjør jeg Philips-barbermaskinen?
Når bør jeg bytte kassett på rengjøringsstasjonen?
Hvilke Philips-barbermaskiner er kompatible med Quick Clean Pod?
Strømadapter
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Philips-barbermaskinen lager mye lyd
Philips-barbermaskinen fungerer ikke
Philips-barbermaskinen lekker vann
Jeg opplever hudproblemer etter bruk av Philips-barbermaskinen
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