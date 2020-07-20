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  • Ren, tett og rask barbering
  • Ren, tett og rask barbering
  • Ren, tett og rask barbering
  • Ren, tett og rask barbering
  • Ren, tett og rask barbering
  • Ren, tett og rask barbering
  • Ren, tett og rask barbering
  • Ren, tett og rask barbering
  • Ren, tett og rask barbering
  • Ren, tett og rask barbering
  • Ren, tett og rask barbering
  • Ren, tett og rask barbering
  • Ren, tett og rask barbering
  • Ren, tett og rask barbering
  • Ren, tett og rask barbering
  • Ren, tett og rask barbering

Utgått

Shaver series 5000Våt og tørr elektrisk barbermaskin

S5630/12

4.2
| (2259) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produktet

2 Priser

Ren, tett og rask barbering
Med barbermaskinen i 5000-serien går morgenrutinen unna i en fei – med et raskt MultiPrecision-bladsystem og skjærehoder som kan vaskes.
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

Beskytter ti ganger bedre enn et vanlig blad*

Ren, tett og rask barbering

  • MultiPrecision-bladsystem

  • Flex-hoder med fem retninger

  • SmartClick-presisjonstrimmer

Skjærehode med avrundet profil glir lett og skånsomt mot huden

Skjærehode med avrundet profil glir lett og skånsomt mot huden

Få en tett barbering uten kutt og sår. MultiPrecision-bladsystemets skjærehoder med avrundet profil glir lett over huden, samtidig som de beskytter den.

Få en komfortabel tørr eller oppfriskende våt barbering med Aquatec

Få en komfortabel tørr eller oppfriskende våt barbering med Aquatec

Velg hvordan du foretrekker å barbere deg. Med Aquatec våt og tørr-forseglingen kan du velge om du vil ha en komfortabel og tørr barbering. Eller du kan velge en våt barbering – med barbergel eller -skum – også i dusjen.

Rask barbering av tykt skjegg med 20% mer kraft

Rask barbering av tykt skjegg med 20% mer kraft

Barber tykke områder av skjegget enda raskere med 20 % ekstra hurtighet som du får ved å aktivere Turbo+-modusen.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.2

av 5

2259

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produktet

20/07/2020

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Utrolig barberingsresultat & tidseffektiv

Har hatt maskinen i over 1 måned, og velger derfor å dele min erfaring først nå etter å ha brukt den 3-4 ganger ukentlig. Er mektig imponert over resultatet. Presisjonsbladene med evne til å barbere i forskjellige retninger gir en perfekt glattbarbering, og det hele er unnagjort innen 3-4 minutter. Hurtiglading på 5 min., nok til en barbering, er enda en av de mange fordelene jeg vil trekke frem.

Fordeler

Perfekt resultat hver gang; Hurtiglading; Trådløs; Veldig stille;

Ulemper

Absolutt ingen ulemper. Kun positiv erfaring hittil.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5400/06 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5400/06 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

25/06/2020

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Fungerer perfekt

Fungerer perfekt til mitt ansikt og ansiktsform. Lettvint i bruk

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5400/06 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5400/06 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

19/03/2020

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Helt grei maskin.

Den er behagelig i bruk og støysvak. Barberer rimelig glatt og har et praktisk trimmehode.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5420/06 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5420/06 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 

  1. Beskytter ti ganger bedre enn et vanlig knivblad – test utført i Tyskland i 2015 etter 21 dagers bruk

  2. 20 % mer kraft – sammenlignet med Turbo+-modus deaktivert