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Utgått
MultiPrecision-bladsystem
Flex-hoder med fem retninger
SmartClick-presisjonstrimmer
Få en tett barbering uten kutt og sår. MultiPrecision-bladsystemets skjærehoder med avrundet profil glir lett over huden, samtidig som de beskytter den.
Velg hvordan du foretrekker å barbere deg. Med Aquatec våt og tørr-forseglingen kan du velge om du vil ha en komfortabel og tørr barbering. Eller du kan velge en våt barbering – med barbergel eller -skum – også i dusjen.
Barber tykke områder av skjegget enda raskere med 20 % ekstra hurtighet som du får ved å aktivere Turbo+-modusen.
Priser
4.2
av 5
2259
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produktet
Oslo_Bjerke
20/07/2020
Norge
Bekreftet kjøper
Utrolig barberingsresultat & tidseffektiv
Har hatt maskinen i over 1 måned, og velger derfor å dele min erfaring først nå etter å ha brukt den 3-4 ganger ukentlig. Er mektig imponert over resultatet. Presisjonsbladene med evne til å barbere i forskjellige retninger gir en perfekt glattbarbering, og det hele er unnagjort innen 3-4 minutter. Hurtiglading på 5 min., nok til en barbering, er enda en av de mange fordelene jeg vil trekke frem.
Fordeler
Perfekt resultat hver gang; Hurtiglading; Trådløs; Veldig stille;
Ulemper
Absolutt ingen ulemper. Kun positiv erfaring hittil.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5400/06 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5400/06 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
bjafre
25/06/2020
Norge
Bekreftet kjøper
Fungerer perfekt
Fungerer perfekt til mitt ansikt og ansiktsform. Lettvint i bruk
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5400/06 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5400/06 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
GunSti
19/03/2020
Norge
Bekreftet kjøper
Helt grei maskin.
Den er behagelig i bruk og støysvak. Barberer rimelig glatt og har et praktisk trimmehode.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5420/06 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5420/06 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.
Beskytter ti ganger bedre enn et vanlig knivblad – test utført i Tyskland i 2015 etter 21 dagers bruk
20 % mer kraft – sammenlignet med Turbo+-modus deaktivert