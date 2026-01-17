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Utgått
SteelPrecision-blader
PowerAdapt-sensor
360-D fleksible hoder
Integrert pop-up-trimmer
De 45 selvslipende SteelPrecision-knivene på denne Philips-barbermaskinen er kraftige, men skånsomme. De fullfører opptil 90 000 klippehandlinger per minutt og klipper mer hår per strøk** for en ren og komfortabel finish.
Den elektriske barbermaskinen har intelligente ansiktshårsensoren som leser hårtetthet 125 ganger per sekund. Teknologien tilpasses automatisk og gir en behagelig og skånsom barbering.
Denne elektriske barbermaskinen fra Philips er utformet for å følge konturene i ansiktet ditt og har fullstendig fleksible hoder som kan snus 360° for å gi en grundig og komfortabel barbering.
4.3
av 5
3603
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produktet
Vik27
17/01/2026
Norge
Bekreftet kjøper
Very good product. Recommend for moderate beard. Battery capacity 1-2 hour
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver Series 5000 S5885/25 Wet & Dry elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver Series 5000 S5885/25 Wet & Dry elektrisk barbermaskin
Burtch66
13/10/2025
Norge
Bekreftet kjøper
En veldig barbermaskin
Jeg har hatt barbermaskinen i 6 uker, og er kjempefornøyd. Jeg bruker den annenhver dag og har kun ladet den 1 gang! Den barberer tett og fint. I kombinasjon med Nivea barberskum fungerer denne helt perfekt
Denne omtalen gjelder Shaver Series 5000 S5887/35 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Denne omtalen gjelder Shaver Series 5000 S5887/35 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
rpph
21/06/2025
Norge
Bekreftet kjøper
Fungerer bra, usikker om må bruke ladestativet eller bare kabelen
Fordeler
Grei, solid produsent
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver Series 5000 S5898/35 Wet & Dry elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver Series 5000 S5898/35 Wet & Dry elektrisk barbermaskin
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.
Testet i forhold til Philips 3000-serien.