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  • Enkel barbering, ren og komfortabel
  • Enkel barbering, ren og komfortabel
  • Enkel barbering, ren og komfortabel
  • Enkel barbering, ren og komfortabel
  • Enkel barbering, ren og komfortabel
  • Enkel barbering, ren og komfortabel
  • Enkel barbering, ren og komfortabel
  • Enkel barbering, ren og komfortabel
  • Enkel barbering, ren og komfortabel
  • Enkel barbering, ren og komfortabel
  • Enkel barbering, ren og komfortabel
  • Enkel barbering, ren og komfortabel
  • Enkel barbering, ren og komfortabel
  • Enkel barbering, ren og komfortabel
  • Enkel barbering, ren og komfortabel
  • Enkel barbering, ren og komfortabel

Shaver series 5000Våt og tørr elektrisk barbermaskin

S5466/17

4.1
| (453) Anmeldelser | 82% anbefaler dette produktet
Enkel barbering, ren og komfortabel
Philips Shaver Series 5000 gjør morgenrutinen komfortabel. Barbermaskinen er intuitiv å bruke takket være det fleksible hodet og ergonomiske håndtaket. Den er enkel å rengjøre på noen få sekunder ved å åpne med ett trykk.
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

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Dette produktet

Shaver series 5000 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

Shaver series 5000
Våt og tørr elektrisk barbermaskin

1 249,00 kr

  • Shaver series 3000

    Shaver series 3000
    Skjærehoder

    349,00 kr

1 249,00 kr

1 249,00 kr

Enkel barbering, ren og komfortabel

  • ComfortTech-blader

  • 360° konturhoder

  • Avansert display

  • SmartClick-presisjonstrimmer

Effektiv, ren barbering med optimal hudkomfort

Effektiv, ren barbering med optimal hudkomfort

Selvslipende blader gir en effektiv, ren barbering med optimal hudkomfort. De buede bladhettene beskytter huden din fra bladene, som skånsomt kutter håret like over hudnivå.

Opprettholder hudkontakt for en komfortabel, glatt barbering

Opprettholder hudkontakt for en komfortabel, glatt barbering

Fullstendig fleksible hoder dreies 360° for å følge ansiktskonturene. Opplev optimal hudkontakt for en grundig og komfortabel barbering.

Ergonomisk grep med sklisikker gummi

Ergonomisk grep med sklisikker gummi

Barbermaskinen er utformet med et ergonomisk grep, slik at hver bevegelse føles naturlig. Det nye ergonomiske håndtaket med sklisikker gummi gjør det enkelt å barbere seg selv når du bruker den i dusjen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.1

av 5

453

Anmeldelser

82%

anbefaler dette produktet

01/04/2024

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Veldig god batteri barbermaskin

Brukervennlig fleksibel batteri barber maskin, med lang batteri levetid, som kan veksle mellom fin barbering og hårbarbering med lett utskiftbare enheter til rett pris . Lett og holde ren .

Fordeler

Fleksibel, lang batteri tid, lett.

Ulemper

Mangler batteri indikasjon på batteri status

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5467 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5467 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

19/04/2025

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

God shaver

Shaver fungerer rigtig godt. Rart at den kan tåle vand, som gør den nemmere at rengør. Fornuftig pris.

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5466/17 Våd og tør elektrisk shaver

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5466/17 Våd og tør elektrisk shaver

06/02/2024

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Effektiv.

Giver en hurtig og glat barbering - kan virkelig anbefales.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5466/17 Våd og tør elektrisk shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5466/17 Våd og tør elektrisk shaver

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 