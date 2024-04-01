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Dette produktet
Shaver series 5000
Våt og tørr elektrisk barbermaskin
1 249,00 kr
Shaver series 3000
Skjærehoder
349,00 kr
1 249,00 kr
1 249,00 kr
ComfortTech-blader
360° konturhoder
Avansert display
SmartClick-presisjonstrimmer
Selvslipende blader gir en effektiv, ren barbering med optimal hudkomfort. De buede bladhettene beskytter huden din fra bladene, som skånsomt kutter håret like over hudnivå.
Fullstendig fleksible hoder dreies 360° for å følge ansiktskonturene. Opplev optimal hudkontakt for en grundig og komfortabel barbering.
Barbermaskinen er utformet med et ergonomisk grep, slik at hver bevegelse føles naturlig. Det nye ergonomiske håndtaket med sklisikker gummi gjør det enkelt å barbere seg selv når du bruker den i dusjen.
4.1
av 5
453
Anmeldelser
82%
anbefaler dette produktet
Erbros
01/04/2024
Norge
Bekreftet kjøper
Veldig god batteri barbermaskin
Brukervennlig fleksibel batteri barber maskin, med lang batteri levetid, som kan veksle mellom fin barbering og hårbarbering med lett utskiftbare enheter til rett pris . Lett og holde ren .
Fordeler
Fleksibel, lang batteri tid, lett.
Ulemper
Mangler batteri indikasjon på batteri status
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5467 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5467 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Henrik99
19/04/2025
Danmark
Bekreftet kjøper
God shaver
Shaver fungerer rigtig godt. Rart at den kan tåle vand, som gør den nemmere at rengør. Fornuftig pris.
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5466/17 Våd og tør elektrisk shaver
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5466/17 Våd og tør elektrisk shaver
Moffi.
06/02/2024
Danmark
Bekreftet kjøper
Effektiv.
Giver en hurtig og glat barbering - kan virkelig anbefales.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5466/17 Våd og tør elektrisk shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5466/17 Våd og tør elektrisk shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.