Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
S1510/04
CloseCut-bladsystem
Flex-hoder med fire retninger
Pop-up-trimmer
Få en enkel barbering. De slitesterke CloseCut-bladene er selvslipende ved bruk, slik at du gang bruke dem gang på gang.
Flex-hoder med fire uavhengige bevegelser justerer seg etter konturene i ansiktet, slik at du får en enkel barbering, selv på halsen og kjeven.
Barber deg lengre med hver lading. Barbermaskinen fortsetter like sterkt i år etter år, takket være kraftige og effektive litium-ion-batterier.
3.9
av 5
195
Anmeldelser
Alex11
13/03/2019
Sverige
Topp produkt
Bra produkt! Älska buntet, mycket användbart och bra kvalitet!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 1000 S1520/41 Rakapparat för torrakning
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 1000 S1520/41 Rakapparat för torrakning
Gitster
30/06/2020
United Kingdom
Bekreftet kjøper
This must be the best value shaver on the market
This shaver is comfortable to hold, quiet to use but most importantly very efficient.
Fordeler
as above
Ulemper
none that I can find
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 1000 S1510/04 dry electric shaver with pop-up trimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 1000 S1510/04 dry electric shaver with pop-up trimmer
30/06/2020
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Close Shave
Great value for the money. I get an excellent close shave and the razor is lovely and light.
Fordeler
Nice lines and easy to operate and clean.
Ulemper
None
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 1000 S1300/04 Dry electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 1000 S1300/04 Dry electric shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.
Sammenlignet med andre ledende barbermaskiner med folie og roterende skjærehoder