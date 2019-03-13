ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Praktisk og enkel barbering
  • Praktisk og enkel barbering
  • Praktisk og enkel barbering
  • Praktisk og enkel barbering
  • Praktisk og enkel barbering
  • Praktisk og enkel barbering
  • Praktisk og enkel barbering
  • Praktisk og enkel barbering
  • Praktisk og enkel barbering
  • Praktisk og enkel barbering
  • Praktisk og enkel barbering
  • Praktisk og enkel barbering
  • Praktisk og enkel barbering
  • Praktisk og enkel barbering

Utgått

Shaver series 1000Tørr elektrisk barbermaskin

S1510/04

3.9
| (195) Anmeldelser
Praktisk og enkel barbering
SHAVER Series 1000 gir deg en enkel og praktisk barbering til en overkommelig pris. Flex-hoder med fire retninger og CloseCut-bladsystemet garanterer et glatt resultat.
Se alle fordeler
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

Gir den tetteste barberingen i sin klasse på halsen*

Praktisk og enkel barbering

  • CloseCut-bladsystem

  • Flex-hoder med fire retninger

  • Pop-up-trimmer

Slitesterke, selvslipende blader for en enkel barbering

Slitesterke, selvslipende blader for en enkel barbering

Få en enkel barbering. De slitesterke CloseCut-bladene er selvslipende ved bruk, slik at du gang bruke dem gang på gang.

Skjærehoder kan bøyes i fire retninger, slik at du enkelt kan følge konturene i ansiktet

Skjærehoder kan bøyes i fire retninger, slik at du enkelt kan følge konturene i ansiktet

Flex-hoder med fire uavhengige bevegelser justerer seg etter konturene i ansiktet, slik at du får en enkel barbering, selv på halsen og kjeven.

Konsekvent maksimal ytelse år etter år

Konsekvent maksimal ytelse år etter år

Barber deg lengre med hver lading. Barbermaskinen fortsetter like sterkt i år etter år, takket være kraftige og effektive litium-ion-batterier.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.9

av 5

195

Anmeldelser

13/03/2019

Sverige

Sverige

Topp produkt

Bra produkt! Älska buntet, mycket användbart och bra kvalitet!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 1000 S1520/41 Rakapparat för torrakning

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 1000 S1520/41 Rakapparat för torrakning

30/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

This must be the best value shaver on the market

This shaver is comfortable to hold, quiet to use but most importantly very efficient.

Fordeler

as above

Ulemper

none that I can find

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 1000 S1510/04 dry electric shaver with pop-up trimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 1000 S1510/04 dry electric shaver with pop-up trimmer

30/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Close Shave

Great value for the money. I get an excellent close shave and the razor is lovely and light.

Fordeler

Nice lines and easy to operate and clean.

Ulemper

None

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 1000 S1300/04 Dry electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 1000 S1300/04 Dry electric shaver

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 

  1. Sammenlignet med andre ledende barbermaskiner med folie og roterende skjærehoder