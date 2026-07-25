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  • Ett verktøy for alle stiler
  • Ett verktøy for alle stiler
  • Ett verktøy for alle stiler
  • Ett verktøy for alle stiler
  • Ett verktøy for alle stiler
  • Ett verktøy for alle stiler
  • Ett verktøy for alle stiler
  • Ett verktøy for alle stiler
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  • Ett verktøy for alle stiler

Utgått

OneBladeAnsikt

QP2724/20

4.3
| (4425) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produktet
Ett verktøy for alle stiler
Philips OneBlade er en ny og revolusjonerende hybridstyler som kan trimme, barbere og skape rene linjer og kanter, uansett hårlengde. Du trenger ikke tenke på flere trinn og ulike verktøy. OneBlade klarer alt sammen.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Verdens mest foretrukne merke for elektrisk personlig pleie1

Justerbar trimmer (1-5 mm)

Ett verktøy for alle stiler

  • Trim, skap rene kanter, og barber

  • Originalkniv

  • 5-i-1 justerbar kam

Unik OneBlade-teknologi

Unik OneBlade-teknologi

Philips OneBlade er utformet for ansiktsstyling og kroppspleiing og trimmer, kanter og barberer alle hårlengder. Den gir en enkel og komfortabel barbering takket være et glidende belegg og avrundede tupper. Og med et skjæreblad som beveger seg 200x per sekund, er den effektiv selv på lengre hår.

Ny 5-i-1 kam (1-5 mm)

Ny 5-i-1 kam (1-5 mm)

Unikt åpent kamdesign for effektiv trimming uten tilstopping som forstyrrer rutinen – selv på langt og tykt hår.

Kant den opp

Kant den opp

Få perfekte kanter med det dobbeltsidige knivbladet. Du kan barbere deg i den ene eller andre retningen med full oversikt og se hvert hårstrå som kuttes. Fiks stilen raskt og enkelt på få sekunder.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.3

av 5

4425

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produktet

25/07/2026

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Ein revolusjon innen barbering

Ditte er ein revolusjon innen barbering. Vanleg barberblad liker eg ikkje og dei barbermaskinene eg har hatt er ikkje i nærheten av One blade. Er Philips barbermaskiner eg har hatt tidlegere. One blade er berre heilt fantastisk.

Fordeler

Enkel barbering uten å kutte seg.

Ulemper

Ingen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade QP2724/15 Ansikt

Date of Use 2026-06-14

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade QP2724/15 Ansikt

Date of Use 2026-06-14

02/10/2025

Norge

Norge

Suverent barberingssystem

Jeg har slitt ut den første utgaven av denne flotte maskina og nå kjøpte jeg 360 i Juli 2025 og det nye skjære hodet barberer enda tettere og glattere enn tidligere hoder, dette er den beste barber maskinen jeg har eid og jeg har blitt 53 og har testet Philips maskiner siden min første kjøpt i Dordrecht i 1994 , å dra over med kniv for helt glatt barbering tar ikke mange sekunder og hovedbarberingen med denne maskina går på noen få minutter med ukelangt skjegg! Virkelig en forbedring fra versjon 1 av OneBlade jeg har slitt helt ut. Roterer delene i første utgave var laget i plastkompositt og bråkte adskillig mer enn denne hvor roterer deler er i metall. Denne 360 er mye mer lydløs og rister mindre noe som gir enda bedre skjæring og glattere barbering enn noen gang med alle andre Philips barbermaskin med de tre tradisjonelle skjære ringene i hodet. En revolusjonerende barbermaskin i mine 53år gamle øyne!

Fordeler

Rask og glatt barbering

Ulemper

Kort batteritid, ønsker lengre batteritid!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade QP440/50 360 reserveblad

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade QP440/50 360 reserveblad

11/12/2023

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Imponert over den lille maskinen!

Veldig bra maskin for pengene. Aldri har barberingen gått raskere! Anbefales!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade 360 QP2734/20 Ansikt

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade 360 QP2734/20 Ansikt

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  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 

  1. Kontra forgjengeren QP210

  2. For å få den beste barberingsopplevelsen. Med utgangspunkt i to barberinger per uke. Oppnådde resultater kan variere.