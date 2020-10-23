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Utgått
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PR3840/00
Utgått
Er Philips PulseRelief egnet for meg / pasienten min?
Kan jeg gjenbruke TensRelief-/PulseRelief-elektrodene?
Hvilke telefoner/nettbrett kan jeg bruke med Philips Treatment-appen?
Leveres elektrodene i forskjellige størrelser?
Kjører/fortsetter Philips Treatment-appen i bakgrunnen?
Hvor kan jeg kjøpe TensRelief-/PulseRelief-elektroder?
Hvorfor ber Philips Treatment-appen / Back Pain Diary-appen om tilgangstillatelse til dataene mine når jeg vil installere det med Android (eldre versjon enn 6)?
Hvor lenge kan jeg bruke TensRelief/PulseRelief?
Hvordan skal jeg rengjøre TensRelief/PulseRelief?
Hvordan skal jeg bruke Philips PulseRelief?
Hvor bør jeg plassere PulseRelief-elektrodene?
Kan jeg kontrollere flere PulseRelief-enheter med én Philips Treatment-app?
Hvordan skal jeg oppbevare elektrodene?
Batteristatusindikatoren på TensRelief-/PulseRelief-enheten lyser kontinuerlig oransje
Det er en channel interrupted-meldingen (kanal avbrutt) på skjermen på Philips Treatment-appen, og jeg kan ikke øke intensitetsnivået for å starte en behandling
Philips Treatment-appen pares ikke.
Jeg har problemer med nedlasting av Philips Treatment-appen.
TensRelief-/PulseRelief-stimuleringen føles annerledes eller mindre behagelig enn vanlig.
Jeg opplevde en ubehagelig følelse da jeg berørte kontaktene på TensRelief-/PulseRelief-enheten eller elektrodene.
Jeg kan ikke laste ned / installere Philips Treatment-appen.
Jeg kan ikke koble til enheten i Philips Treatment-appen.
Jeg finner ikke Philips Treatment-appen i App Store eller Google Play Butikk.
Se garantivilkårene og begynn en produktutveksling og -reparasjon