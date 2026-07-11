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LUM11972U92X2/10
11972U92X2
LED-HL [~H7]
Opptil 400 % sterkere lys¹
Bred vognparkkompatibilitet
Elegant stil og sikkerhet
Pakke à: 2
Philips Ultinon Pro9200 LED-serien kombinerer kraften fra LED-teknologi med et ultrakompakt hus som passer til alle typer belysning. Gled deg over 30 % mindre fotavtrykk enn forgjengeren, designet for enkel montering selv i de smaleste frontlyktene. Ettermontering er enkelt og tilbyr lidenskapelige drivere og tilpassere problemfri funksjonalitet.
Mestre lyset på veien. Philips Ultinon Pro9200-frontlyspærer er omhyggelig utviklet for å tenne lidenskapen for kjøring, og gir uovertruffen ytelse og den eksepsjonelle sikten du ønsker mens du kjører. Takket være vårt unike LED-utvalg og nøye produktraffinement, kan du nyte uovertruffen lysstyrke på opptil 400 %¹ mer enn det lovlige minimumet for halogenpærer. Se veiskilt bedre med det unike optimale spekteret, og forbedre sikten over veien fremover. Våre lyspærer gjør at du kan navigere trygt.
Kjør trygt og presist med Philips Ultinon Pro9200. Takket være den nøyaktige plasseringen av LED-brikkene på Philips Ultinon Pro9200-lyspærene har du lys akkurat der du trenger det på veien uten å blende møtende biler. Lyspærene våre har også vår innovativ Philips SafeBeam-teknologi, som produserer de beste brukbare strålene og blendefrie mønstrene. Dette betyr optimal sikt under kjøring.
3.8
av 5
256
Anmeldelser
MogensM
11/07/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Fantastiske lyskilder til min bil
Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Poan
10/07/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Dette produkt er fremragende om natten
Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Bh6710
12/10/2025
Danmark
Bekreftet kjøper
Super godt lys
De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere
Fordeler
Fantastisk lys
Ulemper
Meget høj pris
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling
¹ Sammenlignet med minimumskrav i loven. Gjelder H4, H7. Kan variere avhengig av kjøretøymodell og lyspæretype.
² Ikke-ECE-kompatibel, ikke for bruk på offentlige veier. Du er ansvarlig for å overholde juridiske krav som gjelder i ditt land.
³ Philips Ultinon Pro9200 LED-serien dekkes av en to års garanti ved kjøp i tillegg til tre års gratis utvidet garanti ved registrering. Besøk philips.com/auto-warranty for å få vite mer om garantien vår. Philips-garantien dekker kun produksjonsfeil og ikke-kommersiell bruk.