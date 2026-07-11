ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Mestre lyset, tross mørket
  • Mestre lyset, tross mørket
  • Mestre lyset, tross mørket
  • Mestre lyset, tross mørket
  • Mestre lyset, tross mørket
  • Mestre lyset, tross mørket

Ultinon Pro9200 HLUovertruffen LED-ytelse

LUM11972U92X2/10

11972U92X2

3.8
| (256) Anmeldelser
Mestre lyset, tross mørket
Tross mørket med Philips Ultinon Pro9200, høydepunktet av LED-ettermonteringslys. Gled deg over kraften i banebrytende LED-teknologi med opptil 400 %¹ økt lysstyrke fra en av de mest kompakte lyspærene på markedet.
Se alle fordeler

Uovertruffen LED-ytelse

Mestre lyset, tross mørket

  • LED-HL [~H7]

  • Opptil 400 % sterkere lys¹

  • Bred vognparkkompatibilitet

  • Elegant stil og sikkerhet

  • Pakke à: 2

Ultrakompakt utforming for bred vognparkkompatibilitet

Ultrakompakt utforming for bred vognparkkompatibilitet

Philips Ultinon Pro9200 LED-serien kombinerer kraften fra LED-teknologi med et ultrakompakt hus som passer til alle typer belysning. Gled deg over 30 % mindre fotavtrykk enn forgjengeren, designet for enkel montering selv i de smaleste frontlyktene. Ettermontering er enkelt og tilbyr lidenskapelige drivere og tilpassere problemfri funksjonalitet.

Konsentrert effekt – opptil 400 % sterkere lys¹

Konsentrert effekt – opptil 400 % sterkere lys¹

Mestre lyset på veien. Philips Ultinon Pro9200-frontlyspærer er omhyggelig utviklet for å tenne lidenskapen for kjøring, og gir uovertruffen ytelse og den eksepsjonelle sikten du ønsker mens du kjører. Takket være vårt unike LED-utvalg og nøye produktraffinement, kan du nyte uovertruffen lysstyrke på opptil 400 %¹ mer enn det lovlige minimumet for halogenpærer. Se veiskilt bedre med det unike optimale spekteret, og forbedre sikten over veien fremover. Våre lyspærer gjør at du kan navigere trygt.

Lys, akkurat der du trenger det

Lys, akkurat der du trenger det

Kjør trygt og presist med Philips Ultinon Pro9200. Takket være den nøyaktige plasseringen av LED-brikkene på Philips Ultinon Pro9200-lyspærene har du lys akkurat der du trenger det på veien uten å blende møtende biler. Lyspærene våre har også vår innovativ Philips SafeBeam-teknologi, som produserer de beste brukbare strålene og blendefrie mønstrene. Dette betyr optimal sikt under kjøring.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.8

av 5

256

Anmeldelser

11/07/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Fantastiske lyskilder til min bil

Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

10/07/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Dette produkt er fremragende om natten

Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

12/10/2025

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Super godt lys

De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere

Fordeler

Fantastisk lys

Ulemper

Meget høj pris

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. ¹ Sammenlignet med minimumskrav i loven. Gjelder H4, H7. Kan variere avhengig av kjøretøymodell og lyspæretype.

  2. ² Ikke-ECE-kompatibel, ikke for bruk på offentlige veier. Du er ansvarlig for å overholde juridiske krav som gjelder i ditt land.

  3. ³ Philips Ultinon Pro9200 LED-serien dekkes av en to års garanti ved kjøp i tillegg til tre års gratis utvidet garanti ved registrering. Besøk philips.com/auto-warranty for å få vite mer om garantien vår. Philips-garantien dekker kun produksjonsfeil og ikke-kommersiell bruk.