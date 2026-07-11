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Ultinon ClassicFrontlyspærer til bil

LUM11362U2510C2/10

11362U2510

11362U2510C2

3.8
| (256) Anmeldelser
Fargematch stilen din
Bytt bilens frontlys til Philips Ultinon Classic LED og opplev varmen til klassiske halogenlys i tillegg til ytelsen til LED. Disse pærene, som er enkle å montere, gjør at du kan oppgradere til LED uten problemer!*
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Klassiske, varme hvite LED-pærer

Fargematch stilen din

  • Type lampe: H11

  • 3500 K varmt hvitt lys

  • +80 % mer lysstyrke

  • LED-pære med enkel montering

  • Antall lyskilder: 2

Få klassisk lys på 3500 K

Få klassisk lys på 3500 K

Oppgrader frontlysene dine uten å gå på kompromiss med stilen din. Philips Ultinon Classic LED-pærene projiserer et elegant, varmt hvitt lys, som kan sammenlignes med andre halogenfrontlys, noe som gir bilen din et tidløst utseende. Tilpass dem i henhold til de andre frontlysene dine, og dra nytte av LED-lysenes forbedrede lysstyrke. Få den perfekte blandingen av klassisk stil og moderne teknologi.

80 % mer lysstyrke for god sikt**

80 % mer lysstyrke for god sikt**

Philips Ultinon Classic LED-pærene er designet for å lyse godt opp sammenlignet med halogenpærer i et kompakt, universelt format. Ved hjelp av de nyeste innovasjonene innen LED-teknologi har de den samme lysfluksen som standard ECE-halogenpærer, en betydelig forbedret stråleytelse og lavere energiforbruk. Med opptil 80 % ekstra lysstyrke** gir Philips Ultinon Classic LED-pærer sjåfører bedre sikt på veien, noe som gjør det enklere å oppdage hindringer og kjøre trygt.

Plug-and-play-installasjon

Plug-and-play-installasjon

Med Philips Ultinon Classic LED-pærene er monteringen så rask og enkel at ettermonteringen blir rene barnematen! Det er ikke noe behov for kompatibilitetskontroller eller adapterringer. Philips Ultinon Classic LED-pærene leveres med et svært kompakt hus og en integrert IEC 60061-kompatibel sokkel. Designet med direkte passform har det samme fotavtrykket som halogenpærer, noe som muliggjør enkel montering på trange steder. De får lett plass og har bred kompatibilitet med de fleste kjøretøymodeller*.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.8

av 5

256

Anmeldelser

11/07/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Fantastiske lyskilder til min bil

Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

10/07/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Dette produkt er fremragende om natten

Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

12/10/2025

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Super godt lys

De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere

Fordeler

Fantastisk lys

Ulemper

Meget høj pris

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Ikke i samsvar med ECE R37-forskriftene. Bare til bruk i terrenget.

  2. Sammenlignet med lovbestemt minstestandard for halogenlyskilder.

  3. To års garanti. Gå til philips.com/auto-warranty for å få mer informasjon om garantivilkårene våre. Philips-garantien dekker kun produksjonsfeil og ikke-kommersiell bruk.