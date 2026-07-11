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11086U2500CX
11086U2500CX
Type lampe: PS24W/PSX24W
LED-pære med direktemontering
Kompakt design
Opptil 6000 K, kjølig, hvitt lys
Antall lyskilder: 2
Med Philips Ultinon Access LED-pærer er installering så raskt og enkelt at ettermonteringen blir barnemat! Det er ikke behov for kompatibilitetskontroller eller adapterringer: Philips Ultinon Access LED-pærer leveres med et ultrakompakt hus og en integrert IEC 60061-kompatibel sokkel. Designen med direkte passform har samme fotavtrykk som halogenpærer, noe som muliggjør enkel installasjon på trange steder. De passer lett inn i biler som er utstyrt med PS24W- og PSX24W-pærer, og sørger for bred kompatibilitet med de fleste bilmodeller*.
Philips Ultinon Access LED-pærer er designet for å gi bedre lys enn halogenpærer i en kompakt, universell utforming. Bruk av de nyeste innovasjonene innen LED-teknologi gir samme lysfluks som standard ECE-halogenpærer, men forbedrer strålen betydelig ved bruk av mindre energi. Philips Ultinon Access LED-pærer gir føreren bedre sikt på veien, noe som gjør det enklere å oppdage hindringer og kjøre tryggere.
Philips Lighting er teknologisk i forkant og har vært kjent i bilindustrien i over 100 år. Når vi er klar over at ytelsen til våre produkter avhenger av deres kompatibilitet med kravene i dagens bilmiljø, designer vi våre produkter så tett opptil bransjestandardene som mulig. Philips Ultinon Access LED-pærer overholder EMI-standardene for elektromagnetisk interferens. Våre lyspærer er presisjonsutviklet for å tåle påkjenningene til moderne bilbruk, og vil ikke forstyrre funksjonen til andre kjøretøykomponenter.
3.8
av 5
256
Anmeldelser
MogensM
11/07/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Fantastiske lyskilder til min bil
Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Poan
10/07/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Dette produkt er fremragende om natten
Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Bh6710
12/10/2025
Danmark
Bekreftet kjøper
Super godt lys
De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere
Fordeler
Fantastisk lys
Ulemper
Meget høj pris
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling
Det er ditt eget ansvar å sørge for at bruken av LED-ettermonteringslysene samsvarer med gjeldende lokale juridiske krav. Lampene kan ikke brukes på offentlige veier.
Sammenlignet med minimumskrav i loven. Gjelder H4, H7. Kan variere avhengig av kjøretøymodell og lyspæretype.
2 års garanti. Gå til Philips.com/auto-warranty for mer informasjon om garantivilkårene våre.