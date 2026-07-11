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Car lightsLED-FOG [≈H8/PS24W/PSX24W]

11086U2500CX

11086U2500CX

3.8
| (256) Anmeldelser
Oppgrader. Kjør. Kos deg.
Oppgrader frontlysene på bilen din med Philips Ultinon Access LED-serien. Disse pærene er like raske og enkle å montere som halogenpærer. Få bedre belysning med 80 %* mer lysstyrke**, og gled deg over den nyeste LED-teknologien i bilen din.
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Rask og enkel montering

Oppgrader. Kjør. Kos deg.

  • Type lampe: PS24W/PSX24W

  • LED-pære med direktemontering

  • Kompakt design

  • Opptil 6000 K, kjølig, hvitt lys

  • Antall lyskilder: 2

Plug-and-play-installasjon

Med Philips Ultinon Access LED-pærer er installering så raskt og enkelt at ettermonteringen blir barnemat! Det er ikke behov for kompatibilitetskontroller eller adapterringer: Philips Ultinon Access LED-pærer leveres med et ultrakompakt hus og en integrert IEC 60061-kompatibel sokkel. Designen med direkte passform har samme fotavtrykk som halogenpærer, noe som muliggjør enkel installasjon på trange steder. De passer lett inn i biler som er utstyrt med PS24W- og PSX24W-pærer, og sørger for bred kompatibilitet med de fleste bilmodeller*.

Bedre lys enn halogen

Philips Ultinon Access LED-pærer er designet for å gi bedre lys enn halogenpærer i en kompakt, universell utforming. Bruk av de nyeste innovasjonene innen LED-teknologi gir samme lysfluks som standard ECE-halogenpærer, men forbedrer strålen betydelig ved bruk av mindre energi. Philips Ultinon Access LED-pærer gir føreren bedre sikt på veien, noe som gjør det enklere å oppdage hindringer og kjøre tryggere.

Oppfyller bilindustristandardene

Philips Lighting er teknologisk i forkant og har vært kjent i bilindustrien i over 100 år. Når vi er klar over at ytelsen til våre produkter avhenger av deres kompatibilitet med kravene i dagens bilmiljø, designer vi våre produkter så tett opptil bransjestandardene som mulig. Philips Ultinon Access LED-pærer overholder EMI-standardene for elektromagnetisk interferens. Våre lyspærer er presisjonsutviklet for å tåle påkjenningene til moderne bilbruk, og vil ikke forstyrre funksjonen til andre kjøretøykomponenter.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.8

av 5

256

Anmeldelser

11/07/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Fantastiske lyskilder til min bil

Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

10/07/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Dette produkt er fremragende om natten

Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

12/10/2025

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Super godt lys

De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere

Fordeler

Fantastisk lys

Ulemper

Meget høj pris

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Det er ditt eget ansvar å sørge for at bruken av LED-ettermonteringslysene samsvarer med gjeldende lokale juridiske krav. Lampene kan ikke brukes på offentlige veier.

  2. Sammenlignet med minimumskrav i loven. Gjelder H4, H7. Kan variere avhengig av kjøretøymodell og lyspæretype.

  3. 2 års garanti. Gå til Philips.com/auto-warranty for mer informasjon om garantivilkårene våre.