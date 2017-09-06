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NYHET Neste generasjons DiamondClean

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  • Hvitere og sunnere tenner for livet
  • Hvitere og sunnere tenner for livet
  • Hvitere og sunnere tenner for livet
  • Hvitere og sunnere tenner for livet
  • Hvitere og sunnere tenner for livet
  • Hvitere og sunnere tenner for livet
  • Hvitere og sunnere tenner for livet
  • Hvitere og sunnere tenner for livet
  • Hvitere og sunnere tenner for livet
  • Hvitere og sunnere tenner for livet
  • Hvitere og sunnere tenner for livet
  • Hvitere og sunnere tenner for livet

Utgått

Philips Sonicare DiamondCleanVår beste eltannbørste

HX9312/04

4.3
| (3246) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet

1 pris

Hvitere og sunnere tenner for livet
Med sin prisbelønte design og eksepsjonelle rengjøring er DiamondClean Sonicares mest eksklusive elektriske tannbørste. Vår soniske teknologi i kombinasjon med diamantformede børstestrå polerer effektivt misfargede tenner. Kliniske tester viser synlig hvitere tenner allerede etter en ukes bruk. DiamondClean lades i et stilrent glass som gir en ekstra touch av eleganse til baderommet ditt.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Den mest anbefalte tannbørstemerke med sonisk teknologi av tannleger verden over1

Den beste Philips Sonicare-tannbørsten for hvitere tenner

Hvitere og sunnere tenner for livet

  • Klinisk bevist hvitere tenner på én uke

  • Induksjonslading i eksklusivt glass

  • Opptil 3 ukers batteritid

  • Roséfarget gull-utgave

Få et hvitere smil på én uke med DiamondClean-børstehodet*

Få et hvitere smil på én uke med DiamondClean-børstehodet*

Klikk på DiamondClean-børstehodet for skånsom, men effektiv fjerning av overflateflekker. Tettpakkede, sentrale flekkfjerningsbuster arbeider hardt for å gjøre smilet ditt dobbelt så hvitt på bare syv dager.*

Fjerner opptil syv ganger så mye plakk som en manuell tannbørste

Fjerner opptil syv ganger så mye plakk som en manuell tannbørste

Tettpakkede børstehår av høy kvalitet fjerner opptil syv ganger så mye plakk som en manuell tannbørste.

Gjør tannkjøttet sunnere på bare to uker*

Gjør tannkjøttet sunnere på bare to uker*

Med optimal pussing med DiamondClean blir tannkjøttet sunnere på bare to uker*. Den fjerner opptil syv ganger så mye plakk langs tannkjøttranden som en manuell tannbørste*. På denne måten får du det sunneste smilet.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Award image AWARD-961292

Anmeldelser

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Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.3

av 5

3246

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produktet

06/09/2017

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Helt ypperlg

Helt perfekt, lett å bruke og er pen å se på, også lett å lade og ta med på reiser

Denne omtalen gjelder DiamondClean HX9312/04 Vår beste eltannbørste

Denne omtalen gjelder DiamondClean HX9312/04 Vår beste eltannbørste

22/06/2017

Norge

Norge

Fantastisk tannbørste!

Jeg hadde en elektrisk "mellomklasse"-tannbørste av et annet merke, men trenger ikke noen test for å vite at denne er 10 ganger bedre. Kjente det med en gang etter første puss. Tannlegefølelse, og verd hver krone :)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DiamondClean HX9312/04 Vår beste eltannbørste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DiamondClean HX9312/04 Vår beste eltannbørste

02/06/2017

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Meget fornøyd

Jeg er meget godt fornøyd med tannbørsten. Verdt hver en krone! Gjør jobben! Enkel i bruk og enkel å lade!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DiamondClean HX9362/67 Sonic elektrisk tannbørste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DiamondClean HX9362/67 Sonic elektrisk tannbørste

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024. 

  1. basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag, på standardmodus