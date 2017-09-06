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NYHET Neste generasjons DiamondClean
Komplett oversikt gir komplett tannhygiene
Utgått
Klinisk bevist hvitere tenner på én uke
Induksjonslading i eksklusivt glass
Opptil 3 ukers batteritid
Roséfarget gull-utgave
Klikk på DiamondClean-børstehodet for skånsom, men effektiv fjerning av overflateflekker. Tettpakkede, sentrale flekkfjerningsbuster arbeider hardt for å gjøre smilet ditt dobbelt så hvitt på bare syv dager.*
Tettpakkede børstehår av høy kvalitet fjerner opptil syv ganger så mye plakk som en manuell tannbørste.
Med optimal pussing med DiamondClean blir tannkjøttet sunnere på bare to uker*. Den fjerner opptil syv ganger så mye plakk langs tannkjøttranden som en manuell tannbørste*. På denne måten får du det sunneste smilet.
Priser
4.3
av 5
3246
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produktet
Bergefrua
06/09/2017
Norge
Bekreftet kjøper
Helt ypperlg
Helt perfekt, lett å bruke og er pen å se på, også lett å lade og ta med på reiser
Denne omtalen gjelder DiamondClean HX9312/04 Vår beste eltannbørste
Denne omtalen gjelder DiamondClean HX9312/04 Vår beste eltannbørste
Bjørn49
22/06/2017
Norge
Fantastisk tannbørste!
Jeg hadde en elektrisk "mellomklasse"-tannbørste av et annet merke, men trenger ikke noen test for å vite at denne er 10 ganger bedre. Kjente det med en gang etter første puss. Tannlegefølelse, og verd hver krone :)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DiamondClean HX9312/04 Vår beste eltannbørste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DiamondClean HX9312/04 Vår beste eltannbørste
Aian
02/06/2017
Norge
Bekreftet kjøper
Meget fornøyd
Jeg er meget godt fornøyd med tannbørsten. Verdt hver en krone! Gjør jobben! Enkel i bruk og enkel å lade!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DiamondClean HX9362/67 Sonic elektrisk tannbørste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DiamondClean HX9362/67 Sonic elektrisk tannbørste
Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024.
basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag, på standardmodus