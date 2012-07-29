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Utgått

Philips Sonicare FlexCareOppladbar sonisk tannbørste

HX6982/03

4.1

| (48) Anmeldelser

Avansert rengjøring

Innovativ teknologi gir bedre resultater. Nå finnes det en måte som garantert gir deg bedre munnhygiene på. Det er den nye Philips Sonicare FlexCare som tilpasser seg dine munnhygienebehov.

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Avansert rengjøring

Sonicares dynamiske rengjøringsbevegelser fører væske mellom tennene

Sonicares dynamiske rengjøringsbevegelser fører væske mellom tennene

De unike dynamiske bevegelsene til den elektriske tannbørsten fra Philips Sonicare kommer skånsomt og effektivt til mellom tennene og langs tannkjøttkanten.

Børstehode med vinklet hals for bedre rekkevidde til de bakerste tennene

Børstehode med vinklet hals for bedre rekkevidde til de bakerste tennene

Den unike vinklede børstehodehalsen til dette tannbørstehodet gjør det enklere å nå baktenner, og fjerner plakk på de stedene der det er vanskelig å komme til.

Naturlig hvitere tenner med patentert sonisk teknologi

Naturlig hvitere tenner med patentert sonisk teknologi

Den dynamiske pussebevegelsen til denne tannbørsten og den bredere direkte kontakten med hver tann har bevist effekt ved fjerning av misfarging som kan oppstå hver dag, og bidrar til å gjøre tennene naturlig hvitere.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.1

av 5

48

Anmeldelser

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

A most useful product

One product not to be missed. It does a very good job and is certainly a lot better than your standard toothbrush. My dentist has no complaints either.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Does what it says on the tin

My dentist recommended this toothbrush and I really can't imagine using anything else now. I have to admit that I initially baulked at the price. It's expensive, but dentist bills are too (as my dentist reminded me) and I'm certain that the more you pay on the one the less you'll end up paying on the other. In fact, now I think about it, I'm confident this toothbrush has paid for itself. Personally, I find dental care a great big bore, but using the right tools minimizes the effort and maximizes the results. Best toothbrush I've ever owned.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Very easy to use and clean teeth

Best tooth brush I have used --teeth feel so clean and sparkly clean

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush

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